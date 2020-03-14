Коронавирус

Вести.RuВести.RuApple временно закрывает магазины по всему миру

11 марта Apple закрыла магазины в Италии, которая стала главным очагом коронавирусной инфекции в Европе. Позднее на этой неделе прекратили работу испанские Apple Store. Всего у компании порядка 460 магазинов по всему миру, более половины из них расположены в США.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Apple закрывает магазины по всему миру

Газета.Ru05:37

Apple закрывает все официальные магазины за пределами Китая

Комсомольская правда06:53

Apple временно закроет все магазины за пределами Китая из-за коронавируса

Ведомости06:26

Apple объявила о закрытии магазинов за пределами Китая из-за коронавируса

Lenta.ru05:57

Apple временно закроет все магазины за пределами материкового Китая

РБК12:28

Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса

Коммерсантъ05:37

Apple закрывает магазины за пределами Китая до 27 марта

ТАСС04:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:44, Ашберн
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Российская газета 11:59
Общество

В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 11:07
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру

КМВ Новости 04:11
Игры

Игру GTA 6 могут анонсировать уже 20 марта

Что касается GTA 6, то анонс игры может состояться 20 марта.
RuNews24.ru 04:07
Наука

Ученые выяснили, как пластиковый мусор скапливается в Мировом океане

Газета.Ru 11 марта в 10:08
Экономика

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
РИА Новости 05:38
Финансы

Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Коммерсантъ 02:07
Здоровье

Московские больницы закрыли для посещений

Московские больницы закрыли для посещения.
ТВ Центр 09:28
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
РИА Новости 04:02
Биатлон

Симон выиграла гонку преследования на Кубке мира

Француженка Жюлия Симон победила на этапе Кубка мира в Финляндии в гонке преследования.
Советский спорт 11:23
Политика

В США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии

Власти США с понедельника распространяют запрет на въезд в страну на иностранцев из Великобритании и Ирландии - Пенс.
ТАСС 12:59
Происшествия

ВККС решит, выдать ли Бастрыкину троих судей

ВККС решит вопрос о рекомендациях кандидатам в зампреды АСГМ и Мосгорсуда Это уже вторая попытка возбудить уголовное дело в отношении судьи — первая провалилась из-за банальной описки.
Право.ру вчера в 12:03
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Политика

США включили в черный список две российские компании

Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
РИА Новости 12:08
Политика

Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
ТАСС 13:28
Общество

В Москве разрешили свободное посещение школ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID-19 внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", в частности, предусмотрев возможность свободного посещения школ в период пандемии.
Газета.Ru 04:47
Армия и оружие

Белорусские военные, после переговоров с НАТО, массово заразились коронавирусом

Белорусские военные заразились коронавирусом COVID-19.
Avia.pro вчера в 20:09
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 12 марта в 04:34
Политика

И бубонная чума: Зеленского пристыдили в Сети за слова о коронавирусе

Украинские интернет-пользователи посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому поменять спичрайтеров после того, как он поставил новый коронавирус в один ряд с испанским гриппом.
РИА Новости 10:23
Футбол

Иммобиле обматерил британского доктора, который обвинил итальянцев из-за коронавируса

Нападающего римского «Лацио» Чиро Иммобиле разозлили слова британского селебрити-доктора Кристиана Дженсена, который высказался о коронавирусе в Италии.
Чемпионат 13:34
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk вчера в 20:23
Политика

Мишустин призвал сократить число массовых мероприятий в стране

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сократить число массовых мероприятий по стране.
RZN.info 10:43
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек

От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Газета.Ru 13:27
Общество

Латвия закроет все международные пассажирские перевозки

Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
РИА Новости 13:28
Происшествия

Самолёт Москва — Челябинск экстренно сел в Казани

Казань, 14 марта 2020, 16:15 — REGNUM В Казани срочно приземлился самолёт Москва — Челябинск.
REGNUM 09:15
Гаджеты

Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Astera вчера в 10:00
Здоровье

Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Lenta.ru 11:41
Политика

Мишустин утвердил план борьбы с коронавирусом на территории России

Россия закрывает границы с Польшей и Норвегией, чтобы не допустить разрастания пандемии коронавируса COVID-19 – соответствующее поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Газета.Ru 07:21
Авто

Дилеры рассказали о последствиях обвала рубля для авторынка

Падение рубля, которое наблюдается на текущей неделе, уже заставило автопроизводителей задуматься об очередном повышении цен, хотя падающий спрос на новые машины к этому и не располагает.
Автостат вчера в 01:01
Экономика

«Ищенко о главном»: поправки в Конституцию РФ, нефтяная война

В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко прокомментировал важные темы.
Украина.ру вчера в 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное