Коронавирус
Вести.RuApple временно закрывает магазины по всему миру
11 марта Apple закрыла магазины в Италии, которая стала главным очагом коронавирусной инфекции в Европе. Позднее на этой неделе прекратили работу испанские Apple Store. Всего у компании порядка 460 магазинов по всему миру, более половины из них расположены в США.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:44, Ашберн
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Общество
В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру
Игры
Игру GTA 6 могут анонсировать уже 20 марта
Что касается GTA 6, то анонс игры может состояться 20 марта.
Наука
Ученые выяснили, как пластиковый мусор скапливается в Мировом океане
Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Здоровье
Московские больницы закрыли для посещений
Московские больницы закрыли для посещения.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
Биатлон
Симон выиграла гонку преследования на Кубке мира
Француженка Жюлия Симон победила на этапе Кубка мира в Финляндии в гонке преследования.
Политика
В США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии
Власти США с понедельника распространяют запрет на въезд в страну на иностранцев из Великобритании и Ирландии - Пенс.
Происшествия
ВККС решит, выдать ли Бастрыкину троих судей
ВККС решит вопрос о рекомендациях кандидатам в зампреды АСГМ и Мосгорсуда Это уже вторая попытка возбудить уголовное дело в отношении судьи — первая провалилась из-за банальной описки.
Политика
США включили в черный список две российские компании
Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
Политика
Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус
Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
Общество
В Москве разрешили свободное посещение школ из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID-19 внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", в частности, предусмотрев возможность свободного посещения школ в период пандемии.
Армия и оружие
Белорусские военные, после переговоров с НАТО, массово заразились коронавирусом
Белорусские военные заразились коронавирусом COVID-19.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Политика
И бубонная чума: Зеленского пристыдили в Сети за слова о коронавирусе
Украинские интернет-пользователи посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому поменять спичрайтеров после того, как он поставил новый коронавирус в один ряд с испанским гриппом.
Футбол
Иммобиле обматерил британского доктора, который обвинил итальянцев из-за коронавируса
Нападающего римского «Лацио» Чиро Иммобиле разозлили слова британского селебрити-доктора Кристиана Дженсена, который высказался о коронавирусе в Италии.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Политика
Мишустин призвал сократить число массовых мероприятий в стране
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сократить число массовых мероприятий по стране.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек
От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Общество
Латвия закроет все международные пассажирские перевозки
Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Происшествия
Самолёт Москва — Челябинск экстренно сел в Казани
Казань, 14 марта 2020, 16:15 — REGNUM В Казани срочно приземлился самолёт Москва — Челябинск.
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Здоровье
Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Политика
Мишустин утвердил план борьбы с коронавирусом на территории России
Россия закрывает границы с Польшей и Норвегией, чтобы не допустить разрастания пандемии коронавируса COVID-19 – соответствующее поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Авто
Дилеры рассказали о последствиях обвала рубля для авторынка
Падение рубля, которое наблюдается на текущей неделе, уже заставило автопроизводителей задуматься об очередном повышении цен, хотя падающий спрос на новые машины к этому и не располагает.
Экономика
«Ищенко о главном»: поправки в Конституцию РФ, нефтяная война
В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко прокомментировал важные темы.