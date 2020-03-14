Коронавирус

Вести.RuВести.RuApple временно закрывает магазины по всему миру

11 марта Apple закрыла магазины в Италии, которая стала главным очагом коронавирусной инфекции в Европе. Позднее на этой неделе прекратили работу испанские Apple Store. Всего у компании порядка 460 магазинов по всему миру, более половины из них расположены в США.
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Apple закрывает все официальные магазины за пределами Китая

Комсомольская правда06:53

Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса

Коммерсантъ05:37

Apple объявила о закрытии магазинов за пределами Китая из-за коронавируса

Lenta.ru05:57

Apple закрывает магазины по всему миру

Газета.Ru05:37

Apple временно закроет все магазины за пределами Китая из-за коронавируса

Ведомости06:26

Apple закроет все магазины за пределами Китая из-за коронавируса

REGNUM04:46

Apple закрывает магазины за пределами Китая до 27 марта

ТАСС04:40
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По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
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Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
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Заразившиеся коронавирусом кузбассовцы прибыли из Италии

Кемеровчане вернулись из туристической поездки в Италию еще 7 марта.
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Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса.
Lenta.ru 07:58
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Еще два футболиста «Фиорентины» заболели коронавирусом

«Фиорентина» объявила о трех новых случая заболевания коронавирусом в команде.
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«Динамо» назвало звезду в честь Хомича

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Власти страны ограничили пересечение границы россиянами по внутреннему паспорту.
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В России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране появится координационный совет по борьбе с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 10:14
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Правозащитник Пономарев сообщил об избиении в полиции

Правозащитник Лев Пономарев сообщил, что его и еще одного задержанного после акции у здания ФСБ в Москве избили неизвестные в Таганском отделении полиции.
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Российские войска получат новые бронеавтомобили

Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
ГЛАС.RU вчера в 08:07
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 12 марта в 04:34
Здоровье

Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету

Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Shraibikus News вчера в 15:51
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Microsoft выпустила новый патч для Windows 10

Американская компания Microsoft в экстренном режиме выпустила обновление системы безопасности для ОС Windows 10.
Live24 05:26
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Российская газета 11:59
Здоровье

Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты

2. Пневмония - девять-четырнадцать дней колонизации бактерий и микроорганизмов в легких и дыхательных путях 3. Дистресс-синдром — если на более ранних этапах больному не была оказана медицинская помощь, он может не справиться с самостоятельным дыханием.
Вести.Ru 08:22
Армия и оружие

При обстреле американской базы в Ираке пострадали пять человек

РБК 11:36
Армия и оружие

Белорусские военные, после переговоров с НАТО, массово заразились коронавирусом

Белорусские военные заразились коронавирусом COVID-19.
Avia.pro вчера в 20:09
Происшествия

Коронавирус обнаружили у приехавшей из Берлина калининградки

Коронавирус обнаружили у приехавшей из Берлина калининградки.
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Путин подписал закон о поправках в Конституцию России

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
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Футбол

«Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» победил екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:48
Футбол

Президент «Лиона» предложил признать нынешний сезон несостоявшимся

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола выступил с предложением не доигрывать текущий сезон в Лиге 1 из-за распространения коронавируса.
Матч ТВ вчера в 17:57
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
URA.Ru 08:36
Общество

Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
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Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
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Силуанов подсчитал потери бюджета России от низких цен на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет потеряет около 2 трлн рублей при текущих котировках нефти.
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14 марта 1980 года при посадке в аэропорту Варшавы разбился Ил-62 "Николай Коперник" польской авиакомпании LOT, летевший из Нью-Йорка.
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Песков: Путин не планирует в ближайшее время поездки за рубеж

Президент России Владимир Путин не собирается в ближайшее время совершать визиты за рубеж, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 11:48
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