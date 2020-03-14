Коронавирус
Вести.RuApple временно закрывает магазины по всему миру
11 марта Apple закрыла магазины в Италии, которая стала главным очагом коронавирусной инфекции в Европе. Позднее на этой неделе прекратили работу испанские Apple Store. Всего у компании порядка 460 магазинов по всему миру, более половины из них расположены в США.
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Политика
«Детский» сайт главы государства противоречит словам взрослых
«Детский» сайт главы государства противоречит словам взрослых В 2004 году президент Владимир Путин торжественно открыл свой официальный «детский» сайт «Узнай президента».
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Здоровье
Заразившиеся коронавирусом кузбассовцы прибыли из Италии
Кемеровчане вернулись из туристической поездки в Италию еще 7 марта.
Политика
Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса
Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса.
Футбол
Еще два футболиста «Фиорентины» заболели коронавирусом
«Фиорентина» объявила о трех новых случая заболевания коронавирусом в команде.
Футбол
«Динамо» назвало звезду в честь Хомича
Общество
Россиянам запретили въезд в Казахстан по паспорту
Власти страны ограничили пересечение границы россиянами по внутреннему паспорту.
Биатлон
Кайса Мякяряйнен объявила о завершении карьеры
Политика
В России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране появится координационный совет по борьбе с коронавирусом нового типа.
Происшествия
Правозащитник Пономарев сообщил об избиении в полиции
Правозащитник Лев Пономарев сообщил, что его и еще одного задержанного после акции у здания ФСБ в Москве избили неизвестные в Таганском отделении полиции.
Армия и оружие
Российские войска получат новые бронеавтомобили
Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Здоровье
Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету
Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Технологии
Microsoft выпустила новый патч для Windows 10
Американская компания Microsoft в экстренном режиме выпустила обновление системы безопасности для ОС Windows 10.
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Здоровье
Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты
2. Пневмония - девять-четырнадцать дней колонизации бактерий и микроорганизмов в легких и дыхательных путях 3. Дистресс-синдром — если на более ранних этапах больному не была оказана медицинская помощь, он может не справиться с самостоятельным дыханием.
Армия и оружие
Белорусские военные, после переговоров с НАТО, массово заразились коронавирусом
Белорусские военные заразились коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Коронавирус обнаружили у приехавшей из Берлина калининградки
Коронавирус обнаружили у приехавшей из Берлина калининградки.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию России
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Футбол
«Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» победил екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
Президент «Лиона» предложил признать нынешний сезон несостоявшимся
Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола выступил с предложением не доигрывать текущий сезон в Лиге 1 из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
Общество
Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Политика
Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
Футбол
Роналдиньо выиграл свинью в тюремном турнире в Парагвае
Экс-нападающий «Барселоны» Роналдиньо стал победителем тюремного турнира в Парагвае.
Экономика
Силуанов подсчитал потери бюджета России от низких цен на нефть
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет потеряет около 2 трлн рублей при текущих котировках нефти.
Происшествия
40 лет назад под Варшавой рухнул Ил-62, летевший из Нью-Йорка
14 марта 1980 года при посадке в аэропорту Варшавы разбился Ил-62 "Николай Коперник" польской авиакомпании LOT, летевший из Нью-Йорка.
Политика
Песков: Путин не планирует в ближайшее время поездки за рубеж
Президент России Владимир Путин не собирается в ближайшее время совершать визиты за рубеж, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.