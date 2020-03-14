11 марта Apple закрыла магазины в Италии, которая стала главным очагом коронавирусной инфекции в Европе. Позднее на этой неделе прекратили работу испанские Apple Store. Всего у компании порядка 460 магазинов по всему миру, более половины из них расположены в США.

Apple временно закрывает магазины по всему миру

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