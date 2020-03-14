Ранее закрытые магазины в Китае вновь заработали после того, как китайские власти объявили о том, что пик пандемии коронавируса в стране пошел на спад. «Мы закроем все наши розничные магазины за пределами Большого Китая до 27 марта», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Apple.

Общество Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса Специалисты Роспотребнадзора выступили с рекомендацией самым тщательным образом обрабатывать своё мобильное устройство антисептиками каждый раз после возвращения с улицы домой.

Футбол «Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.

Авто Появилась информация о новом Chevrolet Niva Обновленная Chevrolet Niva, которая до конца 2020 года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится куда сильнее, чем предполагалось ранее.

Политика Правительство Украины решило эвакуировать своих граждан из Италии Правительство Украины на внеочередном заседании в субботу приняло решение об эвакуации своих граждан из Италии, сообщается на правительственном портале.

Политика Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которую возмутила возможность прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.

Здоровье Стационары Москвы закрыли для посетителей Московские медицинские стационары закрыли для посещения, передает РИА "Новости" со ссылкой на департамент здравоохранения.

Авто В России появилась базовая комплектация Skoda Karoq Как сообщает пресс-служба российского офиса Skoda, у дилеров марки для заказа доступна базовая модификация кроссовера Skoda Karoq, которая получила название Active.

Авто Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.

Общество В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.