Коронавирус

BFM.ruBFM.ruApple временно закрывает магазины за пределами Китая

Ранее закрытые магазины в Китае вновь заработали после того, как китайские власти объявили о том, что пик пандемии коронавируса в стране пошел на спад. «Мы закроем все наши розничные магазины за пределами Большого Китая до 27 марта», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Apple.
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Apple закрывает все официальные магазины за пределами Китая

Комсомольская правда06:53

Apple закрывает магазины по всему миру

Газета.Ru05:37

Apple объявила о закрытии магазинов за пределами Китая из-за коронавируса

Lenta.ru05:57

Apple временно закроет все магазины за пределами Китая из-за коронавируса

Ведомости06:26

Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса

Коммерсантъ05:37

Apple закроет все магазины за пределами Китая из-за коронавируса

REGNUM04:46

Apple закрывает магазины за пределами Китая до 27 марта

ТАСС04:40
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