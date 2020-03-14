Коронавирус
BFM.ruApple временно закрывает магазины за пределами Китая
Ранее закрытые магазины в Китае вновь заработали после того, как китайские власти объявили о том, что пик пандемии коронавируса в стране пошел на спад. «Мы закроем все наши розничные магазины за пределами Большого Китая до 27 марта», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Apple.
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Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Здоровье
Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету
Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Общество
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора выступили с рекомендацией самым тщательным образом обрабатывать своё мобильное устройство антисептиками каждый раз после возвращения с улицы домой.
Футбол
«Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге
В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.
Авто
Появилась информация о новом Chevrolet Niva
Обновленная Chevrolet Niva, которая до конца 2020 года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится куда сильнее, чем предполагалось ранее.
Политика
Правительство Украины решило эвакуировать своих граждан из Италии
Правительство Украины на внеочередном заседании в субботу приняло решение об эвакуации своих граждан из Италии, сообщается на правительственном портале.
Здоровье
Врач назвал основные угрозы коронавируса для России
Врач Владимир Будянский назвал 4 главные опасности в случае вспышки коронавируса в России.
Экономика
«Известия»: россияне начнут приобретать жилье в инвестиционных целях
Жители России могут начать скупать квартиры в инвестиционных целях из-за падения финансовых рынков.
Политика
Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которую возмутила возможность прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Общество
Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию
В субботу 14 марта, Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию.
Здоровье
Стационары Москвы закрыли для посетителей
Московские медицинские стационары закрыли для посещения, передает РИА "Новости" со ссылкой на департамент здравоохранения.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры
Авто
В Сети появился тизер нового кроссовера Volkswagen Nivus
Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало новый тизер кроссовера на платформе MQB-A0.
Авто
В России появилась базовая комплектация Skoda Karoq
Как сообщает пресс-служба российского офиса Skoda, у дилеров марки для заказа доступна базовая модификация кроссовера Skoda Karoq, которая получила название Active.
Авто
Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды
Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.
Общество
В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом
В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Авто
Почему никогда не нужно складывать зеркала заднего вида на парковке
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Происшествия
Двое подростков разыскиваются в Твери
Происшествия
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Американский самолет авиакомпании Polar Air Cargo, летевший по маршруту Лос-Анджелес - Токио, запросил экстренную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского, но не сел, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Наука
Заседание рабочей группы по расчету комплексного бала публикационной активности (прямая трансляция)
11.03.20 Минобрнауки проводит расширенное заседание рабочей группы, посвященное расчету комплексного балла публикационной результативности.