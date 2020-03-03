Гаджеты

ИзвестияИзвестияApple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств. Об этом 2 марта сообщило агентство Reuters.
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Apple выплатит не меньше $310 млн за ухудшение работы старых iPhone

Ведомости18:24

Apple согласилась выплатить до $500 млн за замедление работы смартфонов

РБК18:07

Apple готова выплатить до 500 млн долларов истцам за ухудшение работы смартфонов

Москва 2413:18

Apple согласилась выплатить 500 миллионов долларов за замедление старых iPhone, но не в одни руки

Фонтанка.Ру16:38

Apple готова выплатить до 500 млн долларов истцам за умышленное замедление старых моделей iPhone

Комсомольская правда13:17

Apple согласилась выплатить $500 млн за замедление работы старых iPhone

Коммерсантъ13:14

Reuters: Apple готова выплатить до $500 млн истцам за ухудшение работы смартфонов

ТАСС12:45
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