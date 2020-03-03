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ИзвестияApple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств. Об этом 2 марта сообщило агентство Reuters.
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Apple готова выплатить до 500 млн долларов истцам за умышленное замедление старых моделей iPhone
Комсомольская правда13:17
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