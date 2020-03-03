Гаджеты
ВедомостиApple выплатит не меньше $310 млн за ухудшение работы старых iPhone
Apple готова выплатить до $500 млн, но не менее $310 млн, за снижение производительности работы на iPhone старых моделей их американским владельцам. Об этом сообщает Bloomberg по итогам заседания в федеральном суда Северного округа Калифорнии, которое состоялось 28 февраля.
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Apple готова выплатить до 500 млн долларов истцам за умышленное замедление старых моделей iPhone
Комсомольская правда13:17
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