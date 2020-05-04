Гаджеты
МонаВистаApple выпустила новый Macbook Pro
Корпорация Apple представила новый 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro с повышенной производительностью, клавиатурой Magic Keyboard и емким накопителем. Об этом сообщается на сайте производителя.
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Apple представила обновленную модель ноутбука MacBook Pro c 13-дюймовым экраном
Коммерсантъвчера в 15:35
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:06, Ашберн
Комментарии
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье
RT на русском 01:13
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Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
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Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
REGNUM вчера в 20:43
Экономика
В России из банковской системы вывели триллион рублей
Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, из банковской системы страны в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей.
Новая Кубань вчера в 09:53
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
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Путин наградил Ким Чен Ына медалью
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Умер музыкант группы «Ласковый май»
Uznayvse.ru вчера в 08:07
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Цена нефти Brent поднялась выше $28
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась во вторник на 3,64% и находилась на отметке $28,19 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:05 мск.
ТАСС вчера в 21:01
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 03 мая в 18:18
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына
Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram-аккаунте ответил на слова журналистов, заявивших, что у его сына Александра психическое расстройство.
ФАН вчера в 14:22
Здоровье
Советник правительства Швеции — РБК: «Нельзя сидеть в карантине вечно»
"Люди не глупы" — В отличие от подавляющего числа стран Швеция не стала вводить жесткий режим карантина.
РБК 02:00
Общество
Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России
Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
Космос
В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения
Клопс 03 мая в 09:33
Общество
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Окончательный порядок по организации работы салонов красоты и парикмахерских будет опубликован 6 мая.
Рифей-Пермь вчера в 11:13
Происшествия
В Алтайском крае умер третий пациент с коронавирусом
Третий в Алтайском крае пациент с коронавирусом скончался, за последние сутки выявлен 21 новый случай инфицирования, выписаны 26 человек, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:31
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Общество
Умер вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов
Заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался в понедельник, 4 мая, после недолгой болезни, сообщили в корпорации.
Известия вчера в 19:48
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
Экономика
Продажи одежды в России упали на 90%
На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия 01:00
Происшествия
В Новосибирской области подтвердили 65 новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 5 мая число подтвержденных случаев коронавируса в Новосибирской области составило 746.
RuNews24.ru 00:27
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
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Стефани Майер напишет новую книгу саги «Сумерки»
МИР 24 вчера в 21:11
Происшествия
Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью
Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакататстрофы.
BFM.ru 02:01
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56