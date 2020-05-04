Гаджеты

МонаВистаМонаВистаApple выпустила новый Macbook Pro

Корпорация Apple представила новый 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro с повышенной производительностью, клавиатурой Magic Keyboard и емким накопителем. Об этом сообщается на сайте производителя.
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