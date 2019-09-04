Гаджеты

KudaGoKudaGoApple выпустит бюджетный iPhone

Последний раз Apple выпускали бюджетную версию своего смартфона в 2016 году. Тогда на рынке появился iPhone SE, который стоил 399 долларов. В сентябре источники из Samsung рассказали СМИ о планах компании выпустить ещё один смартфон с гибким экраном.
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