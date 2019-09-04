Американская компания Apple впервые с 2016 года представит новую бюджетную версию смартфона iPhone, которая станет преемником модели iPhone SE. Об этом 4 сентября сообщает газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

Apple выпустит новый бюджетный iPhone впервые с 2016 года

Политика Соловьев предрек новые войны на Украине Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".

Происшествия Участнику акции протеста в Москве 27 июля Кириллу Жукову дали три года Накануне суд в Москве приговорил еще двух участников акции 27 июля — Иван Подкопаев и Данила Беглец получили соответственно три и два года колонии общего режима.

Происшествия Следствие рассматривает две версии крушения Су-25 Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.

Происшествия В Петербурге откопали тело пропавшей жительницы Мурино Знакомые погибшей рассказали, что она собиралась на свидание. Оно для 49-летней жительницы Мурино закончилось трагично.

Кино Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.

Шоу-бизнес В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.

Общество Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор информации о детях Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.

Армия и оружие В США назвали возможные сроки размещения запрещённых ДРСМД ракет Исполняющий обязанности министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти назвал возможные сроки размещения Вашингтоном ракет, которые были запрещены Договором РСМД.

Здоровье В Минздраве назвали основные факторы развития рака Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.

Футбол Сборная России вылетает в Шотландию Напомним, что после четырех игр отборочного раунда сборная России набрала 9 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I, уступая идущей на первом месте команде Бельгии три очка.

Политика Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.

Политика Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой Бывший глава МИД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма.

Общество Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.

Энергетика Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что после 2022 года не будет продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа.

Экономика Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.

Наука Обнаружены следы животного возрастом более 500 миллионов лет В ущельях Янцзы в южном Китае ученые обнаружили окаменелости червеобразного животного, жившего от 551 до 539 миллионов лет назад.

Политика Лавров заявил, что Китай нельзя называть «большим братом» России Глава МИД РФ подчеркнул, что РФ строит отношения с другими странами без диктата с какой-либо стороны и на основе взаимной выгоды Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нельзя называть Китай "большим братом" России, пишет газета "Известия".