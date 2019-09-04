Американская компания Apple впервые с 2016 года представит новую бюджетную версию смартфона iPhone, которая станет преемником модели iPhone SE. Об этом 4 сентября сообщает газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

Apple выпустит новый бюджетный iPhone впервые с 2016 года

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