Гаджеты

Lenta.ruLenta.ruApple выпустит пять iPhone в 2020 году

Оригинальная модель SE вышла в 2016 году и девайс долго оставался одним из самых популярных Apple-смартфонов на глобальном рынке. Презентация новой линейки iPhone обычно проходит в сентябре, последние три года Apple выпускала по три смартфона.
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Apple в 2020 году выпустит сразу пять новых смартфонов iPhone

URA.Ru19:22

В 2020 году на рынке могут появиться целых пять новых iPhone

Вести.Ru18:42

Apple в 2020 году выпустит сразу пять iPhone

Asteraвчера в 08:16

СМИ узнали планы Apple по новым iPhone в 2020 году

РБК10:54

Ожидаемый миллионами iPhone SE 2 получит неожиданное название и цену

iXBT.com11:44

Эксперт спрогнозировал выпуск iPhone без разъема для зарядки

Известия07:35

Apple может выпустить пять новых iPhone в 2020 году, пишет СМИ

РИА Новости16:48
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:14, Ашберн
Музыка

Максим Фадеев вернулся с новым проектом

Газета Кемерова 15:03
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным

Газета.Ru 02:39
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Известия 21:01
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер 10:37
Музыка

Шафран оценила скандал на Украине из-за поющей о Крыме группы «Воровайки»

Помимо композиции об Украине, в жалобах указано, что группа пела в ДНР и ЛНР.
Экономика сегодня 11:09
Финансы

Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
РИА Новости вчера в 00:00
Фигурное катание

Российская фигуристка обновила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в финале Гран-при, который проходит в Турине.
РИА Новости 14:33
Политика

Трамп заявил, что много лет не пользуется личным телефоном

Президент США Дональд Трамп отверг заявления CNN, что он использует личный мобильный телефон, проигнорировав предупреждения служб безопасности.
Интерфакс 20:33
Космос

В SpaceX показали старт корабля с «могучей» мышью на борту

Борт доставит на орбиту две тонны грузов Компания SpaceX показала на видео успешный запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon.
SM News вчера в 12:58
Наука

Названа ранее неизвестная причина рака

Специалисты считают, что их исследование проливает новый свет на причины развития рака.
РИА Новости 20:40
Армия и оружие

В Китае обвинили РФ в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»

В Китае медиа-издание Sina Military опубликовало статью, в которой РФ обвиняют в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон».
Актуальные Новости 06:11
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 13:12
Экономика

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ

В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект о повышении минимального размера оплаты труда.
Общественное телевидение России вчера в 01:44
Наука

Ученые назвали алкоголь спасителем человечества

Известия 20:49
Технологии

Sony придумала, как играть на PlayStation 5 вне дома

Вне дома пользователь сможет играть с таким контроллером в мини-игры, как с портативной приставкой.
iXBT.com 06:39
Политика

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
РБК 21:37
Авто

Россияне стали чаще покупать подержанные машины на заемные средства

МонаВиста вчера в 14:01
Происшествия

СК предъявил Полонкоеву обвинение в покушении на убийство Эльджаркиева

Следователи предъявили Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву обвинение в посягательстве на убийство начальника ЦПЭ МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Известия 21:27
Гаджеты

В продажу поступили смарт-часы Xiaomi Mi Watch с активной eSIM

В Китае начались продажи умных-часов Xiaomi Mi Watch с поддержкой активной eSIM.
Anonsens 07:37
Политика

Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
REGNUM 15:58
Спорт

Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
Газета.Ru вчера в 11:49
Шоу-бизнес

Экс-жених Евгении Феофилактовой прокомментировал их разрыв

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова недавно рассталась со своим женихом-иностранцем, бизнесменом из Ливана по имени Маджид.
Bimru.ru 02:00
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал готовящийся на Украине марш сумасшествием.
РИА Новости 20:06
Гаджеты

Названа лучшая бюджетная игровая видеокарта для ноутбуков

Astera вчера в 06:51
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
StarHit.ru 10:00
Культура

Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета 03:03
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Известия вчера в 11:58
Происшествия

Вертолет Black Hawk нацгвардии США потерпел крушение

В США разбился вертолет американской нацгвардии UH-60 Black Hawk, сообщила нацгвардия Миннесоты.
Взгляд.ру вчера в 18:40
Политика

Путин: Германия занимает 2-е место среди внешнеторговых партнеров РФ

Еще Владимир Путин отметил, что Германия занимает 2-е место среди внешнеторговых партнеров РФ после Китая.
The Moscow Post 08:13
Экономика

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
РБК 14:08
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