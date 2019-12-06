Оригинальная модель SE вышла в 2016 году и девайс долго оставался одним из самых популярных Apple-смартфонов на глобальном рынке. Презентация новой линейки iPhone обычно проходит в сентябре, последние три года Apple выпускала по три смартфона.

Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

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