Гаджеты
Lenta.ruApple выпустит пять iPhone в 2020 году
Оригинальная модель SE вышла в 2016 году и девайс долго оставался одним из самых популярных Apple-смартфонов на глобальном рынке. Презентация новой линейки iPhone обычно проходит в сентябре, последние три года Apple выпускала по три смартфона.
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Музыка
Максим Фадеев вернулся с новым проектом
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Музыка
Шафран оценила скандал на Украине из-за поющей о Крыме группы «Воровайки»
Помимо композиции об Украине, в жалобах указано, что группа пела в ДНР и ЛНР.
Финансы
Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне
Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
Фигурное катание
Российская фигуристка обновила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в финале Гран-при, который проходит в Турине.
Политика
Трамп заявил, что много лет не пользуется личным телефоном
Президент США Дональд Трамп отверг заявления CNN, что он использует личный мобильный телефон, проигнорировав предупреждения служб безопасности.
Космос
В SpaceX показали старт корабля с «могучей» мышью на борту
Борт доставит на орбиту две тонны грузов Компания SpaceX показала на видео успешный запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon.
Наука
Названа ранее неизвестная причина рака
Специалисты считают, что их исследование проливает новый свет на причины развития рака.
Армия и оружие
В Китае обвинили РФ в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»
В Китае медиа-издание Sina Military опубликовало статью, в которой РФ обвиняют в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон».
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Экономика
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ
В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект о повышении минимального размера оплаты труда.
Наука
Ученые назвали алкоголь спасителем человечества
Технологии
Sony придумала, как играть на PlayStation 5 вне дома
Вне дома пользователь сможет играть с таким контроллером в мини-игры, как с портативной приставкой.
Политика
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
Авто
Россияне стали чаще покупать подержанные машины на заемные средства
Происшествия
СК предъявил Полонкоеву обвинение в покушении на убийство Эльджаркиева
Следователи предъявили Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву обвинение в посягательстве на убийство начальника ЦПЭ МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Гаджеты
В продажу поступили смарт-часы Xiaomi Mi Watch с активной eSIM
В Китае начались продажи умных-часов Xiaomi Mi Watch с поддержкой активной eSIM.
Политика
Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
Спорт
Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
Шоу-бизнес
Экс-жених Евгении Феофилактовой прокомментировал их разрыв
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова недавно рассталась со своим женихом-иностранцем, бизнесменом из Ливана по имени Маджид.
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал готовящийся на Украине марш сумасшествием.
Гаджеты
Названа лучшая бюджетная игровая видеокарта для ноутбуков
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Происшествия
Вертолет Black Hawk нацгвардии США потерпел крушение
В США разбился вертолет американской нацгвардии UH-60 Black Hawk, сообщила нацгвардия Миннесоты.
Политика
Путин: Германия занимает 2-е место среди внешнеторговых партнеров РФ
Еще Владимир Путин отметил, что Германия занимает 2-е место среди внешнеторговых партнеров РФ после Китая.
Экономика
В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.