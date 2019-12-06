Гаджеты

Lenta.ruLenta.ruApple выпустит пять iPhone в 2020 году

Оригинальная модель SE вышла в 2016 году и девайс долго оставался одним из самых популярных Apple-смартфонов на глобальном рынке. Презентация новой линейки iPhone обычно проходит в сентябре, последние три года Apple выпускала по три смартфона.
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В 2020 году на рынке могут появиться целых пять новых iPhone

Вести.Ru18:42

Apple может выпустить пять новых iPhone в 2020 году, пишет СМИ

РИА Новости16:48

Ожидаемый миллионами iPhone SE 2 получит неожиданное название и цену

iXBT.com11:44

СМИ узнали планы Apple по новым iPhone в 2020 году

РБК10:54

Аналитик спрогнозировал выход iPhone без проводной зарядки в 2021 году

Коммерсантъ14:52

Эксперт спрогнозировал выпуск iPhone без разъема для зарядки

Известия07:35

Apple в 2020 году выпустит сразу пять iPhone

Asteraвчера в 08:16
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Спорт

Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

РИА Новости 04 декабря в 12:26
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Российские гандболистки победили хозяек чемпионата мира

Сборная России по гандболу одержала четвертую победу на женском чемпионате мира. Команда обыграла сборную Японии со счетом 33:23.
Pravda.Ru вчера в 06:32
Космос

Названы сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу

05.12.2019 В апреле следующего года Роскосмосом и Европейским космическим агентством будет принято окончательное решение о сроках полета к Марсу аппарата ExoMars-2020.
Портал Поиск вчера в 03:55
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Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
РБК 03:03
Футбол

Арсенал (Тула) — Локомотив 4:0

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Сегодня, 6 декабря, на Центральном стадионе "Арсенал" в Туле прошел футбольный матч 19-ого тура футбольного первенства России «Арсенал» - «Локомотив».
Спорт71 13:27
Армия и оружие

Рассекречены испытания Су-57 с двигателем второго этапа

Су-57 с двигателем второго этапа "Изделие 30" выполнил уже 16 полетов.
Утро.ru 09:54
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Единоборства

Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
FightTime.ru 11:29
Политика

Москва не исключила включения «Кинжала» и «Посейдона» в ДСНВ

Российские новейшие системы «Кинжал» и «Посейдон» могут быть включены в будущий Договор о сокращении наступательных вооружений.
REGNUM 04:26
Футбол

Президент УЕФА раскритиковал предложение Переса создать Суперлигу

Глава УЕФА Александер Чеферин раскритиковал идею президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу, в которой будут выступать только лучше клубы из топ-5 чемпионатов.Я читал об этом безумном плане.
Soccer.ru 16:34
Общество

Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей

Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Газета.Ru 13:12
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Происшествия

Под Омском нашли кровавое озеро

По словам пользователя, окружность кровавого озера составляет порядка 30−40 метров, вокруг водоёма из крови распространяется неприятный запах.
REGNUM 08:39
Музыка

Шафран оценила скандал на Украине из-за поющей о Крыме группы «Воровайки»

Помимо композиции об Украине, в жалобах указано, что группа пела в ДНР и ЛНР.
Экономика сегодня 11:09
Политика

Зеленский предложит «муниципальную стражу» в Донбассе

Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».
Русская Планета 00:26
Наука

Я догоняю, ты убегаешь

Изначально Альфред Лотка вообще не планировал создавать никаких математических моделей.
N+1 04 декабря в 12:25
Общество

Гособвинение требует для блогера Жукова четыре года колонии

REGNUM 04 декабря в 15:15
Биатлон

Тренер рассказал о прогрессе спринтерских качеств Логинова

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На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
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Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
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Энергетика

Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

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Общество

В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов

Бежавший из СССР с помощью американских спецслужб бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США.
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Шоу-бизнес

Плата за успех: дом Волочковой продают за 2,5 млрд рублей

Неизвестные злоумышленники выставили на продажу ее роскошный особняк, в который она вложила не только миллионы рублей, но и всю душу.
Комсомольская правда 04:50
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
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Энергетика

Украина поставила России условие по газовым спорам

Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
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Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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Экономика

Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов

Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
РБК 12:51
Авто

Назвали цены на бюджетный аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200

Китайская компания Hengtian объявила цены на свой новый внедорожник L4600, являющийся аналогом Toyota Land Cruiser 200.
Letnews.ru 05:19
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Порошенко предложил построить стену на границе с Россией

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
Газета.Ru 13:58
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.
РБК 18:33
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