Гаджеты
Lenta.ruApple выпустит пять iPhone в 2020 году
Оригинальная модель SE вышла в 2016 году и девайс долго оставался одним из самых популярных Apple-смартфонов на глобальном рынке. Презентация новой линейки iPhone обычно проходит в сентябре, последние три года Apple выпускала по три смартфона.
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Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Спорт
Российские гандболистки победили хозяек чемпионата мира
Сборная России по гандболу одержала четвертую победу на женском чемпионате мира. Команда обыграла сборную Японии со счетом 33:23.
Космос
Названы сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
05.12.2019 В апреле следующего года Роскосмосом и Европейским космическим агентством будет принято окончательное решение о сроках полета к Марсу аппарата ExoMars-2020.
Происшествия
Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке
Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
Футбол
Арсенал (Тула) — Локомотив 4:0
На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Сегодня, 6 декабря, на Центральном стадионе "Арсенал" в Туле прошел футбольный матч 19-ого тура футбольного первенства России «Арсенал» - «Локомотив».
Армия и оружие
Рассекречены испытания Су-57 с двигателем второго этапа
Су-57 с двигателем второго этапа "Изделие 30" выполнил уже 16 полетов.
Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Политика
Москва не исключила включения «Кинжала» и «Посейдона» в ДСНВ
Российские новейшие системы «Кинжал» и «Посейдон» могут быть включены в будущий Договор о сокращении наступательных вооружений.
Футбол
Президент УЕФА раскритиковал предложение Переса создать Суперлигу
Глава УЕФА Александер Чеферин раскритиковал идею президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу, в которой будут выступать только лучше клубы из топ-5 чемпионатов.Я читал об этом безумном плане.
Общество
Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей
Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Происшествия
Под Омском нашли кровавое озеро
По словам пользователя, окружность кровавого озера составляет порядка 30−40 метров, вокруг водоёма из крови распространяется неприятный запах.
Музыка
Шафран оценила скандал на Украине из-за поющей о Крыме группы «Воровайки»
Помимо композиции об Украине, в жалобах указано, что группа пела в ДНР и ЛНР.
Политика
Зеленский предложит «муниципальную стражу» в Донбассе
Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».
Наука
Я догоняю, ты убегаешь
Изначально Альфред Лотка вообще не планировал создавать никаких математических моделей.
Общество
Гособвинение требует для блогера Жукова четыре года колонии
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Общество
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов
Бежавший из СССР с помощью американских спецслужб бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США.
Шоу-бизнес
Плата за успех: дом Волочковой продают за 2,5 млрд рублей
Неизвестные злоумышленники выставили на продажу ее роскошный особняк, в который она вложила не только миллионы рублей, но и всю душу.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Энергетика
Украина поставила России условие по газовым спорам
Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Экономика
Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов
Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
Авто
Назвали цены на бюджетный аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200
Китайская компания Hengtian объявила цены на свой новый внедорожник L4600, являющийся аналогом Toyota Land Cruiser 200.
Политика
Порошенко предложил построить стену на границе с Россией
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года
Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.