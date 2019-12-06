Гаджеты
Lenta.ruApple выпустит пять iPhone в 2020 году
Оригинальная модель SE вышла в 2016 году и девайс долго оставался одним из самых популярных Apple-смартфонов на глобальном рынке. Презентация новой линейки iPhone обычно проходит в сентябре, последние три года Apple выпускала по три смартфона.
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Футбол
СМИ назвали основные трансферные цели «Челси» после отмены бана
Как только стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил запрет в отношении «Челси» на регистрацию новичков, слухи о возможных трансферах в лондонский клуб резко возросли.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Энергетика
В Госдуме оценили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти
Ранее страны ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи нефти в первом квартале 2020 года в объеме 500 тысяч баррелей в сутки.
Политика
В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым
Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Армия и оружие
Минобороны хочет взыскать миллиарды с завода «Пелла»
Иск к Ленинградскому судостроительному заводу «Пелла» на сумму 2,93 млрд рублей подало Министерство обороны РФ.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Футбол
На должность президента Федерации футбола Армении претендуют трое
На выборах, которые состоятся 23 декабря, за должность президента ФФА поборются первый вице-президент, и.о. генерального секретаря Федерации футбола Армен Меликбекян, президент ФК "Лори" Товмас Григорян и президент клуба "Ани", легендарный армянский, советский футболист Хорен Оганесян.
Происшествия
Посольство РФ в Лондоне выясняет обстоятельства гибели Обретецкого
Посольство РФ в контакте с британской полицией выясняет обстоятельства гибели в ДТП бизнесмена, владельца группы компаний "Магнат" Дмитрия Обретецкого и гражданскую принадлежность бизнесмена, и готово оказать родственникам погибшего необходимое содействие в случае их обращения, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.
Политика
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита в «нормандском формате»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов рассказал, чего ждут российские власти от предстоящего в Париже саммита в «нормандском формате».
Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Общество
Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей
Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Политика
Леонид Кравчук прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с kp.ru прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Шоу-бизнес
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Шоу-бизнес
После угроз сыну экс-короля Малайзии полиция начала проверку
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Общество
Украина поставила России условие по газовым спорам
Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
Биатлон
Определился состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде
Тренерский штаб сборной России назвал состав на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Общество
Грета Тунберг: нет реальных результатов экоактивизма
На 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) в Мадриде шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что продолжать борьбу за окружающую среду простыми демонстрациями и забастовками бессмысленно, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
Футбол
«Пришел смотреть в глаза ребятам, которые скатали договорняк». Интервью с Юрием Чеботаревым
Ростов и Ставрополь стройматериалами помогали — большая стройка была по тем временам.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Политика
Путин впервые открыто обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»
Ход работ на территории Болгарии по продолжению газопровода "Турецкий поток", который раньше был только предметом рутинных экономических новостей, впервые получил жесткую политическую оценку президента России Владимира Путина.
Общество
ВТБ ответил на ролики Навального
В начале декабря Алексей Навальный опубликовал два ролика, в которых утверждалось, что Светлана Медведева и ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде якобы пользуются самолетами, которые принадлежат офшору банка ВТБ.