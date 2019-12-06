Гаджеты

News.ruNews.ruApple может выпустить пять моделей iPhone в 2020 году

Apple готовится представить в 2020 году сразу пять новых моделей iPhone. Одной из них станет бюджетный iPhone SE 2. По словам аналитика Мин-Чи Куо, устройство должно получить 4,7-дюймовый LCD-экран, а его форм-фактор будет почти идентичен iPhone 8. Релиз смартфона намечен на первое полугодие.
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СМИ: Apple выпустит пять смартфонов в 2020 году

Газета.Ruвчера в 23:11

Apple планирует выпустить iPhone без разъема для зарядки в 2021 году

ТАССвчера в 21:26

Эксперт спрогнозировал выпуск iPhone без разъема для зарядки

Известиявчера в 07:35

Apple может выпустить пять новых iPhone в 2020 году, пишет СМИ

РИА Новостивчера в 16:48

Ожидаемый миллионами iPhone SE 2 окажется вовсе не iPhone SE 2

iXBT.comвчера в 11:44

Apple в 2020 году выпустит сразу пять новых смартфонов iPhone

URA.Ruвчера в 19:22

Apple в 2020 году выпустит сразу пять iPhone

Astera05 декабря в 08:16
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
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Сергей Морозов выступил с ежегодным инвестиционным посланием

Традиционно в конце года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обращается к бизнес-сообществу и зарубежным партнерам с инвестиционным посланием.
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В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

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Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
РИА Новости вчера в 23:40
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В России появится новый документ на автомобиль

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Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Общество

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Lenta.ru вчера в 08:42
Фигурное катание

Алена Косторная обновила мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка, победительница двух этапов Гран-при Алена Косторная с мирового рекорда стартовала в финале серии, который проходит в итальянском Турине.
Российская газета вчера в 14:24
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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
REGNUM вчера в 10:29
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RT на русском вчера в 13:12
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК

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Общество

Астролог раскрыла тревожный прогноз на високосный 2020 год

Астролог Любовь Калиновская заявила, что наступающий 2020 високосный год может принести неприятности, передает РИА Новости.
Народные новости вчера в 21:46
Политика

Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
Инфорос вчера в 13:24
Политика

В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым»

РБК вчера в 19:28
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК вчера в 14:20
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
ТАСС вчера в 21:28
Энергетика

Новак спрогнозировал цены на топливо в России

«Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», — заявил Новак и добавил, что на внутренний рынок не окажет влияние даже резкий рост мировых цен на нефть.
Daily Storm 05 декабря в 23:58
Спорт

Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
РИА Новости 04 декабря в 12:26
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Греф предложил выдавать электронные подписи через крупные банки

Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф предложил выдавать усиленные квалифицированные электронные подписи через крупнейшие банки.
Саминвестор 04 декабря в 01:19
Авто

Подушки Takata стали причиной отзыва еще 1,4 млн автомобилей

Дефектные подушки безопасности японской компании Takata стали причиной еще одного масштабного отзыва автомобилей.
AutoNews вчера в 09:57
Политика

Путин и Лукашенко обсудят в Сочи интеграцию России и Белоруссии

Rambler News Service вчера в 07:16
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда вчера в 03:59
Экономика

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
РБК вчера в 14:08
Политика

Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Интерфакс вчера в 21:36
Здоровье

Медики рассказали о причинах повышенного давления по утрам

По информации портала MedikForum, ночью во время сна давление может опускаться на 10-30%, но после пробуждения показатели увеличиваются.
Волга-Каспий вчера в 09:01
Спорт

Россия крупно победила Швецию на чемпионате мира по гандболу

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Кино

Федор Добронравов опроверг слухи о новом сезоне «Сватов»

Актер Федор Добронравов прокомментировал слухи, а также намекнул на дату выхода нового сезона.
Uznayvse.ru вчера в 12:49
Общество

Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
РИА Новости вчера в 21:33
Политика

Посольство Украины в Венгрии возмутил телесюжет про российский Крым

Посольство Украины в Будапеште обратилось к венгерскому каналу с просьбой "исправить ошибку" в телесюжете, где Крым обозначен как территория России.
Газета.Ru 05 декабря в 13:49
Экономика

Медведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
Lenta.ru 05 декабря в 04:13
Наука

Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам

Profibeer.ru вчера в 07:11
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