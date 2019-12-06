Гаджеты
Lenta.ruApple выпустит пять iPhone в 2020 году
Оригинальная модель SE вышла в 2016 году и девайс долго оставался одним из самых популярных Apple-смартфонов на глобальном рынке. Презентация новой линейки iPhone обычно проходит в сентябре, последние три года Apple выпускала по три смартфона.
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Энергетика
Украина поставила условие России по газовым спорам
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
Кино
Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Лента получила название «Не время умирать» и станет 25-й в серии. Фильм снимали в Лондоне, Норвегии, Италии и на Ямайке.
Политика
Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Авто
В Японии объявили победителя премии «Автомобиль года»
Армия и оружие
Украина обвинила российских «казаков» во внесудебных казнях в Донбассе
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Авто
Российский авторынок в ноябре снизился на 6%
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год.
Общество
Рассекречены испытания Су-57 с двигателем второго этапа
Су-57 с двигателем второго этапа "Изделие 30" выполнил уже 16 полетов.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Армия и оружие
Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» прошла пролив Гибралтар и вошла в акваторию Средиземного моря в четверг, 5 декабря.
Гаджеты
Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников
В Роскачестве провели исследования и составили новый рейтинг наушников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
Политика
Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу
Экс-глава Боливии Эво Моралес в пятницу отправился из Мексики на Кубу самолетом, рассказал в Twitter представитель МИД Мексики Роберто Веласко.
Общество
ГИБДД изменит систему сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует внести изменения в структуру сдачи экзамена на получение водительских прав.
Экономика
Госдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.
Кино
Том Холланд рассказал, как пьяный спас Человека-Паука
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Здоровье
Ученые назвали пять продуктов для долголетия и здоровья мозга
Доктор Гэри Смолл отметил, что в своей книге "2 недели до более молодого мозга" он больше фокусируется на питании, управлении стрессами, физических упражнениях и на умственных стимуляциях для сохранения здоровья мозга и потенциального сдерживания симптомов деменции.
Политика
Путин и Лукашенко обсудят в Сочи интеграцию России и Белоруссии
Энергетика
На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей
Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
Экономика
Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Происшествия
Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке
Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
Происшествия
В Воронеже проходят обыски в кабинете чиновника мэрии
Работники местного УФСБ проводят обыски в кабинете руководителя управления строительной политики администрации Воронежа Владимира Пешкова.
Транспорт
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
Армия и оружие
В ДНР за неделю четыре человека погибли от обстрелов со стороны ВСУ
Четыре человека погибли, один ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке
Перед публикой 51-летняя Стриженова появилась в черной юбке с завышенной талией и прозрачной блузке с объемными рукавами.
Хоккей
Главный тренер «Лос-Анджелеса»: «Ситуация с Ковальчуком сложная»
Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал ситуацию с нападающим Ильей Ковальчуком.
Музыка
Максим Фадеев показал новых артистов обновленного лейбла
Известьный продюссер Максим Фадеев продемонстрировал новых артистов, подписанных на обновленный лейбл MALFA.