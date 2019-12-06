Гаджеты

Lenta.ruLenta.ruApple выпустит пять iPhone в 2020 году

Оригинальная модель SE вышла в 2016 году и девайс долго оставался одним из самых популярных Apple-смартфонов на глобальном рынке. Презентация новой линейки iPhone обычно проходит в сентябре, последние три года Apple выпускала по три смартфона.
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СМИ: Apple выпустит пять смартфонов в 2020 году

Газета.Ruвчера в 23:11

Ожидаемый миллионами iPhone SE 2 получит неожиданное название и цену

iXBT.comвчера в 11:44

Apple в 2020 году выпустит сразу пять новых смартфонов iPhone

URA.Ruвчера в 19:22

Apple может выпустить пять новых iPhone в 2020 году, пишет СМИ

РИА Новостивчера в 16:48

Apple планирует выпустить iPhone без разъема для зарядки в 2021 году

ТАССвчера в 21:26

Эксперт спрогнозировал выпуск iPhone без разъема для зарядки

Известиявчера в 07:35

Apple в 2020 году выпустит сразу пять iPhone

Astera05 декабря в 08:16
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:45, Ашберн
Энергетика

Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
РИА Новости вчера в 21:33
Кино

Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

Лента получила название «Не время умирать» и станет 25-й в серии. Фильм снимали в Лондоне, Норвегии, Италии и на Ямайке.
Говорит Москва 04 декабря в 10:07
Политика

Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Интерфакс вчера в 21:36
Авто

В Японии объявили победителя премии «Автомобиль года»

ГЛАС.RU вчера в 06:37
Армия и оружие

Украина обвинила российских «казаков» во внесудебных казнях в Донбассе

Росбалт 05 декабря в 14:44
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

RT на русском вчера в 13:12
Авто

Российский авторынок в ноябре снизился на 6%

Автостат 05 декабря в 04:07
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год.
Газета.Ru вчера в 19:08
Общество

Рассекречены испытания Су-57 с двигателем второго этапа

Су-57 с двигателем второго этапа "Изделие 30" выполнил уже 16 полетов.
Утро.ru вчера в 09:54
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия вчера в 12:42
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

РИА Новости вчера в 03:12
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
RT на русском вчера в 01:10
Армия и оружие

Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» прошла пролив Гибралтар и вошла в акваторию Средиземного моря в четверг, 5 декабря.
Известия вчера в 21:05
Гаджеты

Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников

В Роскачестве провели исследования и составили новый рейтинг наушников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
Мой Брянск 05 декабря в 23:27
Политика

Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу

Экс-глава Боливии Эво Моралес в пятницу отправился из Мексики на Кубу самолетом, рассказал в Twitter представитель МИД Мексики Роберто Веласко.
Политика Сегодня вчера в 23:06
Общество

ГИБДД изменит систему сдачи экзамена на права

ГИБДД планирует внести изменения в структуру сдачи экзамена на получение водительских прав.
Somanyhorses 05 декабря в 10:09
Экономика

Госдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.
RT на русском 05 декабря в 08:05
Кино

Том Холланд рассказал, как пьяный спас Человека-Паука

Popcake вчера в 03:04
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС вчера в 10:11
Здоровье

Ученые назвали пять продуктов для долголетия и здоровья мозга

Доктор Гэри Смолл отметил, что в своей книге "2 недели до более молодого мозга" он больше фокусируется на питании, управлении стрессами, физических упражнениях и на умственных стимуляциях для сохранения здоровья мозга и потенциального сдерживания симптомов деменции.
Народные новости вчера в 04:07
Политика

Путин и Лукашенко обсудят в Сочи интеграцию России и Белоруссии

Rambler News Service вчера в 07:16
Энергетика

На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
ТАСС вчера в 21:25
Экономика

Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

Известия 05 декабря в 14:29
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
РБК вчера в 03:03
Происшествия

В Воронеже проходят обыски в кабинете чиновника мэрии

Работники местного УФСБ проводят обыски в кабинете руководителя управления строительной политики администрации Воронежа Владимира Пешкова.
Время Воронежа 05 декабря в 05:54
Транспорт

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
RT на русском вчера в 23:00
Армия и оружие

В ДНР за неделю четыре человека погибли от обстрелов со стороны ВСУ

Четыре человека погибли, один ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости вчера в 08:16
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке

Перед публикой 51-летняя Стриженова появилась в черной юбке с завышенной талией и прозрачной блузке с объемными рукавами.
Слово и Дело вчера в 23:30
Хоккей

Главный тренер «Лос-Анджелеса»: «Ситуация с Ковальчуком сложная»

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал ситуацию с нападающим Ильей Ковальчуком.
Sportbox.RU вчера в 22:18
Музыка

Максим Фадеев показал новых артистов обновленного лейбла

Известьный продюссер Максим Фадеев продемонстрировал новых артистов, подписанных на обновленный лейбл MALFA.
Piter.tv вчера в 14:36
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