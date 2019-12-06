Гаджеты

Lenta.ruLenta.ruApple выпустит пять iPhone в 2020 году

Оригинальная модель SE вышла в 2016 году и девайс долго оставался одним из самых популярных Apple-смартфонов на глобальном рынке. Презентация новой линейки iPhone обычно проходит в сентябре, последние три года Apple выпускала по три смартфона.
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СМИ узнали планы Apple по новым iPhone в 2020 году

РБК10:54

Ожидаемый миллионами iPhone SE 2 получит неожиданное название и цену

iXBT.com11:44

СМИ: Apple сделает новые iPhone без разъемов

Телеканал 360°02:59

Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

Lenta.ru08:04

Apple может выпустить iPhone c беспроводными технологиями зарядки

Российская газета07:56

Эксперт спрогнозировал выпуск iPhone без разъема для зарядки

Известия07:35

Эксперт спрогнозировал выпуск iPhone без разъема для зарядки

Москва 2409:50
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Футбол

Зенит — Динамо 3:0 (2-й тайм)

Газета.Ru 12:23
Общество

Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов

Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
РИА Новости 09:15
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Газета.Ru 11:08
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:48
Происшествия

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
ТАСС 11:26
Политика

Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
РБК 08:06
Происшествия

Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

Ведомости 12:36
Происшествия

Руководителя тушения пожара в «Зимней вишне» выпустили из СИЗО

Бывшего руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кузбассу Андрея Бурсина, обвиняемого по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", выпустили из СИЗО, передает РИА Новости.
Российская газета 12:21
Армия и оружие

Сирийская армия ведет бои с террористами на юго-востоке Идлиба

ФАН вчера в 07:50
Гаджеты

«Мегафон» открывает магазины нового формата с игровой зоной

По результатам работы первых двух магазинов в первые полгода компания решит, стоит ли открывать новые магазины такого же формата.
Ведомости вчера в 16:44
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от новых исков к «Газпрому»

В ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.
Известия 11:52
Политика

Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России

«Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», — сказал Медведев, обращаясь к Румасу.
РБК 11:35
Политика

Россиянин, которого в ФРГ арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел»

Россиянин, которого в Германии арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел».
Эхо Москвы 12:31
Игры

The Llama of Wall Street: в Tropico 6 появились биржи и брокеры

Игромания.ру 12:42
Политика

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Lenta.ru 04:51
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва 04 декабря в 20:51
Здоровье

Минздрав ведёт переговоры с производителями лекарств от муковисцидоза

Министерство здравоохранения РФ ведёт переговоры с производителями препаратов «Колистин» и «Фортум», необходимых для лечения муковисцидоза.
News.ru 04 декабря в 12:09
Энергетика

Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 10:24
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей 04 декабря в 23:44
Общество

Минобороны провело эксперимент в космосе

Российская газета 09:17
Общество

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Lenta.ru 08:42
Кино

Портал IMDb назвал самых популярных актеров года

Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
Rambler News Service 03:02
Единоборства

Стали известны гонорары Джошуа и Руиса за бой

Sport.ru 11:00
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Происшествия

В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа

В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
REGNUM 10:33
Политика

Трампу предъявят обвинения для импичмента

Палата представителей США составит обвинения в рамках импичмента президента Дональда Трампа.
Росбалт вчера в 15:43
Политика

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Газета.Ru 12:15
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж

Бывшая супруга звезды «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова Мария порадовала своих поклонников отличной новостью - она вновь выходит замуж.
Bimru.ru 02:05
Авто

Седан Genesis G70 получит новый мотор

Причины, по которым автопроизводитель принял решение поменять силовой агрегат в Genesis G70, пока не комментируются руководством компании.
Car.ru 11:24
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Газета.Ru 01:16
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