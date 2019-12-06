Гаджеты
Мойка78Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году
Американская компания Apple может представить в следующем году сразу пять моделей iPhone. Предполагается, что корпорация выпустит трехкамерный смартфон с диагональю экрана 6,7 дюйма.
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Карлос Тевез: Руни пришел и подарил мне Ламборджини
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Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже
Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
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В России появится новый документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
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Названа ранее неизвестная причина рака
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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам
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Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников
В Роскачестве провели исследования и составили новый рейтинг наушников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» назвал сложной ситуацию с Ковальчуком
«Ситуация с Ковальчуком сложная для всех», — цитирует специалиста LA Kings Insider. По его словам, россиянин является выдающимся хоккеистом.
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Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Вскоре Добронравов заверил поклонников сериала о том, что название сохранится. Иными словами, «Сваты» обрастают слухами и сплетнями.
Гаджеты
Samsung с гибким экраном будет в 2,5 раза дешевле Galaxy Fold
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
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Зенит — Динамо 3:0
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
Гаджеты
Xiaomi рассказала о перспективах прошивки MIUI 11
Компания Xiaomi рассказала о ведущейся разработке нового функционала для своей фирменной оболочки MIUI 11.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа
Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Общество
Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь
Наука
Без диет и тренировок: Врачи назвали эффективный способ сбросить вес
Как показали результаты исследования, проведенного учеными-медиками из США, для достижения такого эффекта человеку нужно есть лишь в течение 10 часов в сутки, а остальные 14 часов его организм должен находиться в так называемой «пищевой паузе».
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире
Звание самого высокооплачиваемого музыканта в мире по версии Forbes досталось американской певице Тейлор Свифт.
Армия и оружие
С-300 и Bavar-373 атакуют израильские истребители без предупреждения
С-300 и Bavar-373 атакуют истребители ВВС Израиля.
Фигурное катание
Загитова показала свою короткую программу в финале Гран-при
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла второе место по итогам короткой программы в финале Гран-при в Турине.
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Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье
Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
Баскетбол
«Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" потерпели поражение от испанской "Барселоны" в матче 12-го тура Евролиги.
Финансы
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 70,76 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 3,49 копейки - до 70,7594 рубля, курс доллара уменьшился на 9,5 копейки - до 63,7185 рубля, следует из данных Банка России.
Армия и оружие
Украинские Су-27 сопроводили крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинский комплекс «Нептун» наземного базирования оснащается противокорабельными ракетами, которые, как утверждается, способны поражать и топить корабли вплоть до крейсерского класса.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала свою коллекцию прозрачных платьев
65-летняя Любовь Успенская показала своим подписчикам в Instagram коллекцию откровенных платьев в пол. Она примерила самые эффектные из них.
Происшествия
«Ъ» подводит итоги второй волны судебных решений по «московскому делу»
Самым резонансным делом второй волны приговоров по делу о массовых выступлениях в столице накануне выборов в Мосгордуму стал приговор 21-летнему студенту факультета политологии ВШЭ Егору Жукову.
Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел более чем вдвое
Компания Xiaomi снизила цену на 75-дюймовый умный телевизор Xiaomi Mi TV 4S.