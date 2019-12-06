Американская компания Apple может представить в следующем году сразу пять моделей iPhone. Предполагается, что корпорация выпустит трехкамерный смартфон с диагональю экрана 6,7 дюйма.

Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году

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