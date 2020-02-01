Американская компания Apple до девятого февраля закрывает все свои пункты продаж на территории материкового Китая на фоне эпидемиологической ситуации. При поиске магазина на официальном китайском сайте Apple выводится предупреждение о закрытии торговых точек в связи с профилактическими мерами.

Apple закрыла все магазины в Китае из-за коронавируса

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