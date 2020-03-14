Коронавирус
Газета.RuApple закрывает магазины по всему миру
Американская корпорация Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании. Розничные магазины будут закрыты до 27 марта. Исключением являются торговые точки в континентальном Китае, Гонконге, Макао и Тайване.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Политика
Терешкова обвинила критиков ее поправки в нелюбви к России
Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию, предлагающей отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина, в нелюбви к России.
Общество
Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.
Музыка
Группа Little Big презентовала песню для «Евровидения»
Группа Little Big, которую выбрали от России для выступления на «Евровидении» (16+), представила трек, который прозвучит на конкурсе.
Финансы
Курс рубля вернется к прежним значениям в 2022 году
К прежним значениям курс рубля вернется в течение двух-трех лет – к 2022 году.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Здоровье
Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта
Возбудитель коронавируса выявлен в 122 странах мира. 11 новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в России.
Здоровье
В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус
Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
Общество
В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение
На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Армия и оружие
Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы
Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Кино
Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса
Представители киностудии объяснили, что несмотря на отсутствие случаев заболевания новым вирусом среди членов команды, было принято решение всё же приостановить съёмки фильмов ввиду нестабильной мировой ситуации.
Космос
Рогозин призвал создать новый пилотируемый космический корабль
Армия и оружие
Пентагон ввел ограничения на перемещение военных из-за коронавируса
Чиновники Пентагона объявили о значительных ограничениях в отношении военнослужащих и членов их семей по всему миру на фоне новых инициатив Белого дома по борьбе с коронавирусом, сообщает портал Military Times.
Политика
Сланцевый сегмент США давно был в шаге от краха — саудиты нанесли решающий удар
По данным СМИ, теперь лишь удача может спасти сланцевую отрасль США, которую постиг наиболее катастрофический удар из-за обвала цен на нефть.
Политика
В ЛНР ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник ввел в республике режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Политика
Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Футбол
Матч «Сочи» – «Краснодар» пройдет без зрителей из-за коронавируса
РПЛ объявила, что игра 22-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без болельщиков.
Религия
В Казанском соборе целуют мощи, несмотря на угрозу коронавируса
Петербуржцы, несмотря на угрозу коронавируса, целуют частицу мощей Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, доставленную в Казанский собор из Иоанно-Предтеченского монастыря Иерусалима вечером 9 марта.
Общество
В Казани скоропостижно умер известный бизнесмен Ирек Миннахметов
В Казани скоропостижно скончался на 40-м году жизни крупный татарстанский бизнесмен Ирек Миннахметов.
Футбол
«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб «Динамо» победил грозненский «Ахмат» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игры
Игру GTA 6 могут анонсировать уже 20 марта
Что касается GTA 6, то анонс игры может состояться 20 марта.
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Путешествия
Ростуризм назвал закрытые из-за коронавируса страны
Ограничительные меры на въезд иностранцев приняты в Израиле, там с 12 марта всех прибывших в страну отправляют на двухнедельный карантин.
Происшествия
В Тольятти два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Двое жителей Тольятти попали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19), об этом сообщил главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц у себя в твиттере.