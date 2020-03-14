Коронавирус

Газета.RuГазета.RuApple закрывает магазины по всему миру

Американская корпорация Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании. Розничные магазины будут закрыты до 27 марта. Исключением являются торговые точки в континентальном Китае, Гонконге, Макао и Тайване.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Apple закрывает все официальные магазины за пределами Китая

Комсомольская правда06:53

Apple временно закроет все магазины за пределами Китая из-за коронавируса

Ведомости06:26

Apple объявила о закрытии магазинов за пределами Китая из-за коронавируса

Lenta.ru05:57

Apple закрывает магазины по всему миру

Газета.Ru05:37

Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса

Коммерсантъ05:37

Apple закроет все магазины за пределами Китая из-за коронавируса

REGNUM04:46

Apple закрывает магазины за пределами Китая до 27 марта

ТАСС04:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Политика

Терешкова обвинила критиков ее поправки в нелюбви к России

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию, предлагающей отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина, в нелюбви к России.
Lenta.ru 12 марта в 05:12
Общество

Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек

Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.
РИА Новости 00:04
Музыка

Группа Little Big презентовала песню для «Евровидения»

Группа Little Big, которую выбрали от России для выступления на «Евровидении» (16+), представила трек, который прозвучит на конкурсе.
Пенза-Пресс вчера в 05:34
Финансы

Курс рубля вернется к прежним значениям в 2022 году

К прежним значениям курс рубля вернется в течение двух-трех лет – к 2022 году.
9111.ru вчера в 05:18
Политика

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Ведомости 07:05
Здоровье

Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта

Возбудитель коронавируса выявлен в 122 странах мира. 11 новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в России.
Что происходит 05:55
Здоровье

В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус

Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
РИА Новости 06:29
Общество

Летящий в Москву «Суперджет» подал сигнал тревоги и снизился

Вести.Ru 06:34
Общество

В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение

На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
REGNUM 06:09
Здоровье

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
РИА Новости 07:22
Армия и оружие

Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы

Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Газета.Ru 05:12
Кино

Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса

Представители киностудии объяснили, что несмотря на отсутствие случаев заболевания новым вирусом среди членов команды, было принято решение всё же приостановить съёмки фильмов ввиду нестабильной мировой ситуации.
ToDay News Ufa вчера в 19:38
Космос

Рогозин призвал создать новый пилотируемый космический корабль

Аргументы и Факты вчера в 15:16
Армия и оружие

Пентагон ввел ограничения на перемещение военных из-за коронавируса

Чиновники Пентагона объявили о значительных ограничениях в отношении военнослужащих и членов их семей по всему миру на фоне новых инициатив Белого дома по борьбе с коронавирусом, сообщает портал Military Times.
Российская газета 03:22
Политика

Сланцевый сегмент США давно был в шаге от краха — саудиты нанесли решающий удар

По данным СМИ, теперь лишь удача может спасти сланцевую отрасль США, которую постиг наиболее катастрофический удар из-за обвала цен на нефть.
Новостной фронт 03:48
Политика

В ЛНР ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник ввел в республике режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
РИА Новости 05:17
Политика

Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Газета.Ru 04:40
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Футбол

Матч «Сочи» – «Краснодар» пройдет без зрителей из-за коронавируса

РПЛ объявила, что игра 22-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без болельщиков.
Sports.ru 05:02
Религия

В Казанском соборе целуют мощи, несмотря на угрозу коронавируса

Петербуржцы, несмотря на угрозу коронавируса, целуют частицу мощей Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, доставленную в Казанский собор из Иоанно-Предтеченского монастыря Иерусалима вечером 9 марта.
МР7.ру 11 марта в 06:49
Общество

В Казани скоропостижно умер известный бизнесмен Ирек Миннахметов

В Казани скоропостижно скончался на 40-м году жизни крупный татарстанский бизнесмен Ирек Миннахметов.
Российская газета 04:52
Футбол

«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Динамо» победил грозненский «Ахмат» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 14:34
Игры

Игру GTA 6 могут анонсировать уже 20 марта

Что касается GTA 6, то анонс игры может состояться 20 марта.
RuNews24.ru 04:07
Футбол

«Спартак» сыграет против «Оренбурга» самым молодым составом в XXI веке

Газета.Ru 06:45
Армия и оружие

Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Газета.Ru 02:31
Финансы

Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Коммерсантъ 02:07
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос вчера в 10:24
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru 02:21
Путешествия

Ростуризм назвал закрытые из-за коронавируса страны

Ограничительные меры на въезд иностранцев приняты в Израиле, там с 12 марта всех прибывших в страну отправляют на двухнедельный карантин.
Говорит Москва 05:19
Происшествия

В Тольятти два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Двое жителей Тольятти попали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19), об этом сообщил главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц у себя в твиттере.
АиФ Самара 06:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное