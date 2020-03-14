Американская корпорация Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании. Розничные магазины будут закрыты до 27 марта. Исключением являются торговые точки в континентальном Китае, Гонконге, Макао и Тайване.

Apple закрывает магазины по всему миру

Политика Терешкова обвинила критиков ее поправки в нелюбви к России Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию, предлагающей отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина, в нелюбви к России.

Общество Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.

Здоровье В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.

Общество В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.

Кино Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса Представители киностудии объяснили, что несмотря на отсутствие случаев заболевания новым вирусом среди членов команды, было принято решение всё же приостановить съёмки фильмов ввиду нестабильной мировой ситуации.

Армия и оружие Пентагон ввел ограничения на перемещение военных из-за коронавируса Чиновники Пентагона объявили о значительных ограничениях в отношении военнослужащих и членов их семей по всему миру на фоне новых инициатив Белого дома по борьбе с коронавирусом, сообщает портал Military Times.

Политика В ЛНР ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник ввел в республике режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Религия В Казанском соборе целуют мощи, несмотря на угрозу коронавируса Петербуржцы, несмотря на угрозу коронавируса, целуют частицу мощей Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, доставленную в Казанский собор из Иоанно-Предтеченского монастыря Иерусалима вечером 9 марта.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.

Путешествия Ростуризм назвал закрытые из-за коронавируса страны Ограничительные меры на въезд иностранцев приняты в Израиле, там с 12 марта всех прибывших в страну отправляют на двухнедельный карантин.