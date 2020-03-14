Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъApple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса

Компания Apple закрывает розничные магазины за пределами Китая на две недели на фоне распространения коронавируса COVID-19. Отметим, что в Китае возобновили работу все 42 магазина Apple, которые ранее были закрыты.
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Apple закрывает все официальные магазины за пределами Китая

Комсомольская правда06:53

Apple временно закроет все магазины за пределами Китая из-за коронавируса

Ведомости06:26

Apple закрывает магазины за пределами Китая до 27 марта

ТАСС04:40

Apple закрывает магазины по всему миру

Газета.Ru05:37

Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса

Коммерсантъ05:37

Apple объявила о закрытии магазинов за пределами Китая из-за коронавируса

Lenta.ru05:57

42 магазина Apple Store вновь открыты: Коронавирус побеждён?

Prophotos.ruвчера в 08:44
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Биатлон

Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры

Российский биатлонист Александр Логинов после финиша гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.
RT на русском 10:05
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Религия

В РПЦ допустили проверку прихожан на коронавирус

Москва, 14 марта 2020, 17:22 — REGNUM Посещать на дому больных коронавирусом собираются православные священники, заявил 14 марта руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
REGNUM 10:22
Происшествия

Неизвестные ограбили дом семьи вице-губернатора Оренбуржья

Неизвестные ограбили дом родственников первого вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергея Балыкина в поселке Новосергиевка.
ТАСС 09:49
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов

«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов, следовавших рейсами Москва–Тюмень, Иркутск–Москва, Москва–Челябинск»,— сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 09:58
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

Пульмонолог добавил, что иммуноглобулины помогают предотвратить у больных наступление фазы сепсиса.
RT на русском 07:21
Политика

Порошенко сбежал от допроса за границу

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явится на допрос в ГБР, так как он находится за границей.
РЕН ТВ 12 марта в 17:52
Экономика

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
РИА Новости 05:38
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Известия вчера в 23:06
Общество

Инфекционист РАН рассказал, как не заболеть коронавирусом в России

Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев всю жизнь занимается исследованием заболеваний.
Слово и Дело 09:04
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Общество

Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:19
Здоровье

Врач назвал основные угрозы коронавируса для России

Врач Владимир Будянский назвал 4 главные опасности в случае вспышки коронавируса в России.
Газета Кемерова вчера в 01:51
Здоровье

Врач назвал способ защиты от коронавируса без лекарств

Еще одним важным способом защиты от коронавируса является полоскание горла.
News.ru вчера в 08:30
Футбол

«Спартак» победил «Оренбург» в матче РПЛ

Коммерсантъ 09:25
Общество

Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk вчера в 20:23
Политика

В России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране появится координационный совет по борьбе с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 10:14
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сделала МРТ из-за острых болей

Bimru.ru вчера в 13:02
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 12 марта в 11:18
Финансы

Пике гривны на Украине: уже внутренняя паника, но еще не катастрофа

Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 25,86 грн. Таким образом, гривна по отношению к доллару упала еще на 24 копейки.
REGNUM вчера в 06:43
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru 02:21
Армия и оружие

В Ираке снова обстреляли американскую военную базу

REGNUM 09:08
Футбол

Президент «Оренбурга»: «Ребята постарались, но фортуна была на стороне «Спартака»

Максименко сделал пять сэйвов, как минимум должна была быть ничья. Ребята постарались, но фортуна была на стороне гостей.
Матч ТВ 10:32
Политика

Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса.
Lenta.ru 07:58
Кино

Новый «Крик» снимут режиссеры фильма «Я иду искать»

Live24 вчера в 05:17
Политика

Украинский дипломат заразился коронавирусом за границей

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о первом случае заболевания коронавирусом сотрудника посольства в одной из стран.
Московский Комсомолец 09:40
Здоровье

Коронавирус может приводить к мужскому бесплодию

Ученые Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунцзи считают, что новый коронавирус может провоцировать мужское бесплодие и повреждать яички.
Shraibikus News 12 марта в 13:08
Общество

В Кузбассе введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении с 16 марта режима повышенной готовности на территории региона из-за двух случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемерово, обнаруженных в субботу, сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
РИА Новости 09:29
Здоровье

Врачи назвали запрещенные продукты при проблемах с кишечником

Специалист по здоровому питанию из Испании Сусана Леон рассказала, что если у человека есть трудности с опорожнением кишечника, в первую очередь нужно ограничить потребление продуктов с крахмалом.
RuNews24.ru 08:10
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