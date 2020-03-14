Компания Apple закрывает розничные магазины за пределами Китая на две недели на фоне распространения коронавируса COVID-19. Отметим, что в Китае возобновили работу все 42 магазина Apple, которые ранее были закрыты.

Биатлон Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры Российский биатлонист Александр Логинов после финиша гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

Общество Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.

Религия В РПЦ допустили проверку прихожан на коронавирус Москва, 14 марта 2020, 17:22 — REGNUM Посещать на дому больных коронавирусом собираются православные священники, заявил 14 марта руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Происшествия Неизвестные ограбили дом семьи вице-губернатора Оренбуржья Неизвестные ограбили дом родственников первого вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергея Балыкина в поселке Новосергиевка.

Происшествия Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов «На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов, следовавших рейсами Москва–Тюмень, Иркутск–Москва, Москва–Челябинск»,— сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Политика Порошенко сбежал от допроса за границу Экс-президент Украины Петр Порошенко не явится на допрос в ГБР, так как он находится за границей.

Общество Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.

Политика Украинский дипломат заразился коронавирусом за границей Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о первом случае заболевания коронавирусом сотрудника посольства в одной из стран.

Здоровье Коронавирус может приводить к мужскому бесплодию Ученые Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунцзи считают, что новый коронавирус может провоцировать мужское бесплодие и повреждать яички.

Общество В Кузбассе введут режим повышенной готовности из-за коронавируса Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении с 16 марта режима повышенной готовности на территории региона из-за двух случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемерово, обнаруженных в субботу, сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.