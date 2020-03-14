Коронавирус
КоммерсантъApple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса
Компания Apple закрывает розничные магазины за пределами Китая на две недели на фоне распространения коронавируса COVID-19. Отметим, что в Китае возобновили работу все 42 магазина Apple, которые ранее были закрыты.
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Биатлон
Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры
Российский биатлонист Александр Логинов после финиша гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Религия
В РПЦ допустили проверку прихожан на коронавирус
Москва, 14 марта 2020, 17:22 — REGNUM Посещать на дому больных коронавирусом собираются православные священники, заявил 14 марта руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Происшествия
Неизвестные ограбили дом семьи вице-губернатора Оренбуржья
Неизвестные ограбили дом родственников первого вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергея Балыкина в поселке Новосергиевка.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов
«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов, следовавших рейсами Москва–Тюмень, Иркутск–Москва, Москва–Челябинск»,— сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Пульмонолог добавил, что иммуноглобулины помогают предотвратить у больных наступление фазы сепсиса.
Политика
Порошенко сбежал от допроса за границу
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явится на допрос в ГБР, так как он находится за границей.
Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Общество
Инфекционист РАН рассказал, как не заболеть коронавирусом в России
Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев всю жизнь занимается исследованием заболеваний.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Общество
Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
Здоровье
Врач назвал основные угрозы коронавируса для России
Врач Владимир Будянский назвал 4 главные опасности в случае вспышки коронавируса в России.
Здоровье
Врач назвал способ защиты от коронавируса без лекарств
Еще одним важным способом защиты от коронавируса является полоскание горла.
Футбол
«Спартак» победил «Оренбург» в матче РПЛ
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Политика
В России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране появится координационный совет по борьбе с коронавирусом нового типа.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сделала МРТ из-за острых болей
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Финансы
Пике гривны на Украине: уже внутренняя паника, но еще не катастрофа
Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 25,86 грн. Таким образом, гривна по отношению к доллару упала еще на 24 копейки.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Футбол
Президент «Оренбурга»: «Ребята постарались, но фортуна была на стороне «Спартака»
Максименко сделал пять сэйвов, как минимум должна была быть ничья. Ребята постарались, но фортуна была на стороне гостей.
Политика
Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса
Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса.
Кино
Новый «Крик» снимут режиссеры фильма «Я иду искать»
Политика
Украинский дипломат заразился коронавирусом за границей
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о первом случае заболевания коронавирусом сотрудника посольства в одной из стран.
Здоровье
Коронавирус может приводить к мужскому бесплодию
Ученые Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунцзи считают, что новый коронавирус может провоцировать мужское бесплодие и повреждать яички.
Общество
В Кузбассе введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении с 16 марта режима повышенной готовности на территории региона из-за двух случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемерово, обнаруженных в субботу, сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
Здоровье
Врачи назвали запрещенные продукты при проблемах с кишечником
Специалист по здоровому питанию из Испании Сусана Леон рассказала, что если у человека есть трудности с опорожнением кишечника, в первую очередь нужно ограничить потребление продуктов с крахмалом.