Общество

РЕН ТВРЕН ТВApple закрывает все магазины в Китае из-за коронавируса

Apple закрывает все магазины в Китае из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании. Отмечается, что все торговые точки Apple на территории материкового Китая приостановят свою работу до 9 февраля.
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