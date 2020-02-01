Общество
РЕН ТВApple закрывает все магазины в Китае из-за коронавируса
Apple закрывает все магазины в Китае из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании. Отмечается, что все торговые точки Apple на территории материкового Китая приостановят свою работу до 9 февраля.
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Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Происшествия
Опубликованы переговоры рабочих перед обрушением СКК в Петербурге
Напомним, при демонтаже крыши здания СКК «Петербургский» произошло обрушение. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку и погиб.
Кино
В Москве стартовал фестиваль Kinotavr. Special Edition
Special Edition, сообщили в пресс-службе фестиваля. Мероприятие продлится до 2 февраля.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Наука
Ученые дали научное объяснение человеческой глупости
Ученые из Университета науки и технологии (КНР) дали простое, основанное на квантовой физике научное объяснение человеческой глупости.
Шоу-бизнес
Яна Кошкина испугала подписчиков своим фото без макияжа
Последнее и произошло с актрисой Яной Кошкиной. Как правило, фолловеры привыкли видеть Яну Кошкину при полном параде.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии
В больнице Нефтекамска буйный мужчина напал на беременную женщину-врача прямо на ее рабочем месте.
Шоу-бизнес
Богомолов в присутствии Собчак оценил чувственный танец бывшей супруги
Режиссер Константин Богомолов в обществе своей жены, Ксении Собчак, оценил развратный танец бывшей супруги, Дарьи Мороз.
Хоккей
Легендарный Мессье высказался о результативности Овечкина
Общество
Россиян начали эвакуировать из Китая через пункты пропуска в Приморье
На сайте правительства Приморья сообщается, что вывоз граждан России проведут через три автомобильных пункта пропуска.
Футбол
Дзюба назвал Ракицкого лучшим защитником мира
Общество
Минтранс призвал россиян не летать в Китай без крайней необходимости
В Министерстве транспорта РФ «настоятельно рекомендуют» не совершать полеты из России в КНР без крайней необходимости.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Армия и оружие
Польша купит у США 32 истребителя F-35
Польша в пятницу подпишет договор о покупке у США 32 истребителей F-35, сделка обойдётся Варшаве в 4,6 млрд долларов.
Культура
Новый сериал с Халитом Эргенчем бьет рекорды популярности
Теннис
Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Общество
Ветеран СВР рассказала, чем они с мужем занимались в Латинской Америке
Выдающиеся российские разведчики-нелегалы супруги Нетыкса, работая в Латинской Америке, добывали информацию о планах США, но при этом никогда не работали против латиноамериканских стран, а наоборот, даже помогали им, об этом рассказала официально рассекреченная на нынешней неделе ветеран Службы внешней разведки России, полковник в отставке Тамара Нетыкса.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Здоровье
Первые признаки рака кишечника назвали медики
Общество
В России появились первые заболевшие коронавирусом
В России зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом.
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Происшествия
В Петербурге женщину с эпилепсией отправили в вытрезвитель и избили
По словам мужчины, которые передает «Фонтанка», петербурженку приняли за пьяную из-за приступа эпилепсии и поместили в вытрезвитель, где ее якобы избили.
Шоу-бизнес
Беременная Саша Черно подала документы на развод
Черно призналась подписчикам, что уже подала заявление на расторжение брака.
Энергетика
Украина повысила тариф на транзит российского газа в страны Европы
Отмечается, что, несмотря на рост тарифа, объемы транзита газа через Украину уменьшились практически в полтора раза с минувшего года.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Политика
ТМК предупредила инвесторов о рисках из-за поправок в Конституцию
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, предупредила инвесторов о возможных рисках, которые могут нести для экономики предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию.