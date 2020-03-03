Гаджеты

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Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств. Об этом 2 марта сообщило агентство Reuters.
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Apple согласилась заплатить компенсации в общей сложности до $500 млн владельцам старых iPhone, у которых телефоны стали работать медленнее после запуска новых версий iOS, сообщает Reuters
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Коммерсантъвчера в 13:14

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Apple пообещала заплатить каждому за замедление устройств

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Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone

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Apple согласилась выплатить $500 млн за замедление работы старых iPhone

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