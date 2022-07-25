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Апрель и май стали рекордными по объему денежных переводов из России в ряд стран СНГ

Центробанки большинства стран СНГ отмечают всплеск денежных переводов из России в апреле—мае.
Коммерсантъ
Переводы в Киргизию выросли с $139,6 млн (91%) в марте до $245,6 млн (95,5%) в мае, но здесь речь идет о возвращении к среднему уровню после провала в марте.
Коммерсантъ
Эксперты отмечают различия в мотивации переводов в Среднюю Азию и Закавказье.
Коммерсантъ
Денежный поток из России в Узбекистан составил 3,1% от всех трансферов за первые шесть месяцев текущего года или около $200 млн, при этом к 1 июля на счета россиян в банках Узбекистана числилось $115 млн.
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Апрель и май стали рекордными по объему денежных переводов из России в ряд стран СНГ
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