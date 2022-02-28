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Апрельские фьючерсы на газ в Европе резко дешевеют до $1235,7 за тысячу кубов

Стоимость апрельских фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов вторника выросла на 30%, немного не дотянув до 1500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures
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РИА Новости
Цены на газ начали торги незначительным снижением, однако затем перешли к росту в пределах 13%.
РИА Новости
Во второй половине торгов рост ускорился до 15-25%, а к концу торгов составил 30% от расчетной цены понедельника.
РИА Новости
Соответственно, газ с поставкой в апреле подорожал на бирже более чем на 25%, свидетельствуют данные на официальном сайте ICE Futures.
ТВ Центр

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