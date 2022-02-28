ПРАЙМАпрельские фьючерсы на газ в Европе резко дешевеют до $1235,7 за тысячу кубовСтоимость апрельских фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов вторника выросла на 30%, немного не дотянув до 1500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.РИА НовостиЦены на газ начали торги незначительным снижением, однако затем перешли к росту в пределах 13%.РИА НовостиВо второй половине торгов рост ускорился до 15-25%, а к концу торгов составил 30% от расчетной цены понедельника.РИА НовостиСоответственно, газ с поставкой в апреле подорожал на бирже более чем на 25%, свидетельствуют данные на официальном сайте ICE Futures.ТВ ЦентрЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВКомсомольская правдаVSE42.RUНовый ДеньЭкономика сегодняLife.ruYakutsk.ruИА Красная ВеснаБизнес журналНовые ИзвестияМИР 24РамблерForbesRuBaltic.RuРБК ИнвестицииПрофильИнтернет-издание Media-MillДума ТВПодробнее о событииЦена газа в Европе поднялась выше $1,3 тыс. за тысячу кубометровИА Красная Весна11:31Цена газа в Европе за день поднялась более чем на 30%ТАСС11:13Цена газа в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометровКомсомольская правда10:36Цены на газ в Европе взлетели на 25% и поднялись выше $1400 за тысячу куб. мРБК Инвестиции12:38Цена фьючерсов на газ в Европе превысила 1450 долларовРИА Новостивчера в 03:38Апрельские фьючерсы на газ в Европе резко дешевеют до $1235,7 за тысячу кубовПРАЙМвчера в 03:33Газ в Европе подорожал на 25%Интерфаксвчера в 03:08Показать ещёОценить620Поделиться