ПРАЙМАпрельские фьючерсы на газ в Европе резко дешевеют до $1235,7 за тысячу кубовСтоимость фьючерсов на газ в Европе растет почти на 30% и впервые с 23 декабря превышает 1800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.РИА НовостиСтоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии была близка к 1500 долларам, затем котировки немного снизились, после чего перешли к устойчивому росту.РИА НовостиРост биржевых котировок на топливо наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также другие государства заявили о введении санкций против некоторых российских юридических и физических лиц.Говорит МоскваВ конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowКомсомольская правдаVSE42.RULife.ruНовый ДеньNeva.TodayREGNUMЭкономика сегодняНТВRT на русскомYakutsk.ruГазета.RuИА Красная ВеснаБизнес журналРоссийская газетаНовые ИзвестияМИР 24РамблерForbesПрофильRuBaltic.RuРБК ИнвестицииПодробнее о событииЦены на газ в Европе взлетели до максимума с начала годаИнтерфакс03:48Стоимость апрельских фьючерсов на газ в Европе выросла до $1730 за тысячу кубометровLenta.ru03:47Цена газа в Европе за день поднялась более чем на 30%ТАССвчера в 11:13Цена газа в Европе превысила $1 700 за 1 тыс. куб.мЭхо Москвы03:13Цены на газ в Европе выросли почти на 30% и превысили 1800 долларов за тысячу кубовРИА Новости04:10Цена газа в Европе выросла на 15% и превысила $1600РБК Инвестиции03:38Апрельские фьючерсы на газ в Европе дорожают на 20%, до почти $1700 за тысячу кубовПРАЙМ03:27Показать ещёОценить1KПоделиться