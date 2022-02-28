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Апрельские фьючерсы на газ в Европе резко дешевеют до $1235,7 за тысячу кубов

Стоимость фьючерсов на газ в Европе растет почти на 30% и впервые с 23 декабря превышает 1800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures
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РИА Новости
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии была близка к 1500 долларам, затем котировки немного снизились, после чего перешли к устойчивому росту.
РИА Новости
Рост биржевых котировок на топливо наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также другие государства заявили о введении санкций против некоторых российских юридических и физических лиц.
Говорит Москва
В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Цены на газ в Европе взлетели до максимума с начала года
Интерфакс03:48
Стоимость апрельских фьючерсов на газ в Европе выросла до $1730 за тысячу кубометров
Lenta.ru03:47
Цена газа в Европе за день поднялась более чем на 30%
ТАССвчера в 11:13
Цена газа в Европе превысила $1 700 за 1 тыс. куб.м
Эхо Москвы03:13
Цены на газ в Европе выросли почти на 30% и превысили 1800 долларов за тысячу кубов
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Цена газа в Европе выросла на 15% и превысила $1600
РБК Инвестиции03:38
Апрельские фьючерсы на газ в Европе дорожают на 20%, до почти $1700 за тысячу кубов
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