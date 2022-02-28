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Апрельские фьючерсы на газ в Европе резко дешевеют до $1235,7 за тысячу кубов

Стоимость фьючерсов на газ в Европе растет почти на 30% и впервые с 23 декабря превышает 1800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures
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РИА Новости
Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по итогам дня выросла до $1476 за 1 тыс. куб. м, или €128,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
ТАСС
Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.
РИА Новости
Рост биржевых котировок на топливо наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также другие государства заявили о введении санкций против некоторых российских юридических и физических лиц.
Говорит Москва

Подробнее о событии

Цена газа в Европе превысила $1 700 за 1 тыс. куб.м
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