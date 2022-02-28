Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по итогам дня выросла до $1476 за 1 тыс. куб. м, или €128,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).