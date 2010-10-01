Здоровье
Мой Брянск«Ъ»: Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств
Минздрав готовит программу пилотного проекта компенсаций по лекарственному обеспечению лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на рекомендации для данного проекта.
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Экономика
Платежные системы запланировали новогодние акции
Платежные системы «Мир», Visa и MasterCard сконцентрировались на новогодних акциях и скидках на подарки-впечатления.
Общество
Учительница провела урок детям в анатомическом костюме
Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Единоборства
Фёдор Емельяненко является фаворитом в бою с Джексоном
По мнению букмекерской компании «Париматч», именно россиянин является фаворитом в предстоящем бое, чья победа оценивается в 1.55.
Политика
Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
Общество
Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду
Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
Общество
Водонаева посоветовала женщинам не рожать детей в России
Хоккей
Путин рассказал, что в последнее время мало спит
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США
Политика
Россия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные
Договорённости между Россией и Украиной о транзите газа в Европу могут быть финализированы уже в ближайшие выходные.
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новости о том, что журналистка Алиса Яровская с ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась после вопроса президенту, заданного ею на Большой пресс-конференции.
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Общество
Более 50 суперъяхт миллиардеров заметили у берегов Сен-Мартена
В преддверии Рождества около островов Сен-Мартен в Карибском море были замечены более 50 яхт миллиардеров.
Кино
Брянский актер Шагин сыграл в новом фильме декабриста Рылеева
В четверг, 26 декабря, на экраны страны выходит художественный фильм «Союз спасения», одну из главных ролей в котором сыграл брянский актер.
Общество
Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году
Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Здоровье
48 сахалинцев стали в этом году студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета
48 сахалинцев — выпускников школ — стали в этом году студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета.
Футбол
Большое интервью Дмитрия Комбарова: спор о Сталине и Рианчо, который подавлял Карреру
Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
Происшествия
Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину
Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.
Здоровье
По Ульяновской области прошел «Караван добра» на УАЗах
Организаторами акции выступили благотворительный фонд, автоклуб «УАЗ Патриот-Ульяновск», «Дари добро», Центр по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион», компания AUTOGUR73.
Общество
«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах
Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
Происшествия
В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека
Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
Политика
Турция утвердила меморандум с ПНС Ливии по военному сотрудничеству
Анкара утвердила подписанный с Правительством национального согласия Ливии меморандум о военном сотрудничестве, он подписан президентом Турции Тайипом Эрдогам, соответствующий указ опубликован в официальном издании Resmi Gazete в четверг.
Экономика
Пенсионный фонд закупил российский софт на 70 млн рублей
Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО.
Происшествия
Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова
Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
Политика
Немцы заявили, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын
Граждане ФРГ видят большую угрозу миру в американском лидере Дональде Трампе, чем в главе КНДР Ким Чен Ыне и российском президенте Владимире Путине.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Культура
Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»
Глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе по решению совета директоров компании покинет свой пост, Минкультуры благодарит ее за работу по продвижению отечественных фильмов за рубежом, об этом сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.