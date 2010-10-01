Здоровье

Мой БрянскМой Брянск«Ъ»: Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Минздрав готовит программу пилотного проекта компенсаций по лекарственному обеспечению лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на рекомендации для данного проекта.
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В 2020 году россиянам с проблемами сердца пообещали бесплатные лекарства

Свободная Пресса00:12

Россиянам с заболеваниями сердца будут бесплатно выдавать лекарства

ФАН00:01

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Коммерсантъвчера в 17:42

Россиянам с проблемами сердца пообещали бесплатные лекарства

РЕН ТВвчера в 20:18

Сердечникам подготовили программу получения бесплатных лекарств

Ридусвчера в 19:17

«Ъ»: Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Мой Брянсквчера в 23:34

Кардиологические пациенты будут получать лекарства бесплатно

Дума ТВ24 декабря в 08:01
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Экономика

Платежные системы запланировали новогодние акции

Платежные системы «Мир», Visa и MasterCard сконцентрировались на новогодних акциях и скидках на подарки-впечатления.
Известия вчера в 12:00
Общество

Учительница провела урок детям в анатомическом костюме

Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Рамблер вчера в 10:09
Единоборства

Фёдор Емельяненко является фаворитом в бою с Джексоном

По мнению букмекерской компании «Париматч», именно россиянин является фаворитом в предстоящем бое, чья победа оценивается в 1.55.
Metaratings 23 декабря в 12:36
Политика

Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество

Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду

Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
Газета.Ru вчера в 07:05
Общество

Водонаева посоветовала женщинам не рожать детей в России

Bimru.ru вчера в 22:02
Хоккей

Путин рассказал, что в последнее время мало спит

РИА Новости вчера в 22:32
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США

Телеканал 360° 24 декабря в 11:29
Политика

Россия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные

Договорённости между Россией и Украиной о транзите газа в Европу могут быть финализированы уже в ближайшие выходные.
Life.ru вчера в 18:59
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 20:42
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новости о том, что журналистка Алиса Яровская с ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась после вопроса президенту, заданного ею на Большой пресс-конференции.
Свободная Пресса 24 декабря в 05:42
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Общество

Более 50 суперъяхт миллиардеров заметили у берегов Сен-Мартена

В преддверии Рождества около островов Сен-Мартен в Карибском море были замечены более 50 яхт миллиардеров.
News.ru вчера в 09:52
Кино

Брянский актер Шагин сыграл в новом фильме декабриста Рылеева

В четверг, 26 декабря, на экраны страны выходит художественный фильм «Союз спасения», одну из главных ролей в котором сыграл брянский актер.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 16:32
Общество

Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году

Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.
Вечерняя Москва 24 декабря в 07:41
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Здоровье

48 сахалинцев стали в этом году студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета

48 сахалинцев — выпускников школ — стали в этом году студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета.
Сахалин.Инфо вчера в 21:33
Футбол

Большое интервью Дмитрия Комбарова: спор о Сталине и Рианчо, который подавлял Карреру

Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
Sports.ru 24 декабря в 08:08
Происшествия

Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину

Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.
Известия 00:05
Здоровье

По Ульяновской области прошел «Караван добра» на УАЗах

Организаторами акции выступили благотворительный фонд, автоклуб «УАЗ Патриот-Ульяновск», «Дари добро», Центр по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион», компания AUTOGUR73.
Первый ульяновский портал 24 декабря в 05:30
Общество

«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах

Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
RT на русском 00:16
Происшествия

В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека

Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
РИА Новости вчера в 07:58
Общество

Суд оставил бывшего мэра Челябинска в СИЗО

REGNUM 00:27
Политика

Турция утвердила меморандум с ПНС Ливии по военному сотрудничеству

Анкара утвердила подписанный с Правительством национального согласия Ливии меморандум о военном сотрудничестве, он подписан президентом Турции Тайипом Эрдогам, соответствующий указ опубликован в официальном издании Resmi Gazete в четверг.
РИА Новости вчера в 23:58
Экономика

Пенсионный фонд закупил российский софт на 70 млн рублей

Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО.
Ведомости вчера в 15:17
Происшествия

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
ТАСС вчера в 23:00
Политика

Немцы заявили, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын

Граждане ФРГ видят большую угрозу миру в американском лидере Дональде Трампе, чем в главе КНДР Ким Чен Ыне и российском президенте Владимире Путине.
Комсомольская правда 00:22
Политика

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
RT на русском вчера в 08:24
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия вчера в 05:10
Культура

Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»

Глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе по решению совета директоров компании покинет свой пост, Минкультуры благодарит ее за работу по продвижению отечественных фильмов за рубежом, об этом сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.
РИА Новости 00:37
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