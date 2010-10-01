Минздрав готовит программу пилотного проекта компенсаций по лекарственному обеспечению лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на рекомендации для данного проекта.

Экономика Платежные системы запланировали новогодние акции Платежные системы «Мир», Visa и MasterCard сконцентрировались на новогодних акциях и скидках на подарки-впечатления.

Политика Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.

Политика WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новости о том, что журналистка Алиса Яровская с ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась после вопроса президенту, заданного ею на Большой пресс-конференции.

Экономика Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».

Общество Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.

Политика Турция утвердила меморандум с ПНС Ливии по военному сотрудничеству Анкара утвердила подписанный с Правительством национального согласия Ливии меморандум о военном сотрудничестве, он подписан президентом Турции Тайипом Эрдогам, соответствующий указ опубликован в официальном издании Resmi Gazete в четверг.