Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъАптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Минздрав разработал методические рекомендации по проведению пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. К ним относятся острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и другие.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств Минздрав разработал механизм проведения пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
Коммерсантъвчера в 17:42

Подробнее о событии

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Коммерсантъвчера в 17:42

Минздрав опробует раздачу в аптеках бесплатных лекарств перенесшим инфаркты и инсульты

Интерфакс02:43

Россиянам с проблемами сердца пообещали бесплатные лекарства

РЕН ТВвчера в 20:18

Сердечникам подготовили программу получения бесплатных лекарств

Ридусвчера в 19:17

Минздрав предложил аптекам бесплатно выдавать лекарства в обмен на компенсации

Говорит Москва03:17

Кардиологические пациенты будут получать лекарства бесплатно

Дума ТВ24 декабря в 08:01

Россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства в 2020 году

Владивосток-Новости22 декабря в 22:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Политика

Песков оценил, каким был 2019-й год для Кремля

Уходящий год стал для Кремля очередным годом напряженной работы, целью которой является повышение благосостояния граждан России, каждый год наполнен как радостными, так и провоцирующими трудности событиями, дело в их пропорции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:55
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:00
Экономика

Правительство запретило покупать иностранные системы хранения данных

Правительство России запретило для государственных нужд приобретать иностранные системы хранения данных.
Газета.Ru 05:10
Политика

Песков ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, присутствуют ли в Ливии российские наемники.
Московский Комсомолец 04:50
Происшествия

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

Интерфакс 04:49
Политика

В Кремле оценили возможность завершения проекта «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 04:32
Происшествия

Под Воронежем взорвали машину главы района

Неизвестные взорвали автомобиль главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Известия 04:47
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Редакция журнала Forbes Russia представила рейтинг пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.
Известия 04:06
Политика

Песков: Россия выступает за добрые отношения с Великобританией

Россия всегда готова к диалогу и добрым отношениям с Великобританией, но не помнит шагов в этом направлении со стороны Лондона.
ТАСС 04:49
Происшествия

«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков

«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
BFM.ru 03:37
Политика

В Кремле прокомментировали идею нормандского формата для Грузии

Нормандский формат уникален и был создан для Украины, с Грузией другая структура проблем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею создать нормандские переговоры между грузинской и российской сторонами.
RT на русском 04:43
Политика

Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков

Предметных разговоров или решений по поводу освобождения малоимущих россиян от части налогов не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" для Тихоокеанского флота спустили на воду на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи".
Газета.Ru 03:34
Происшествия

На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу

Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:16
Происшествия

Подозреваемый в насилии под Гатчиной признался в хранении оружия

RT на русском 03:58
Происшествия

В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине

Женщина сообщила следователям: дочку она оставила на обочине дороги после того, как та поперхнулась и умерла, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по региону Надежда Ананьева.
Российская газета 04:34
Политика

Миллер подтвердил готовность к поставкам газа через «Турецкий поток»

Поставки газа через новый экспортный трубопровод «Турецкий поток» начнутся уже через несколько дней.
Известия 04:20
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Политика

«Левада-центр» назвал главным событием года пенсионную реформу

Опрос "Левада-центра" показал, что самым важным событием уходящего года россияне считают пенсионную реформу.
Интерфакс 02:05
Экономика

Сбербанк запустил программу со «сбермилями» для путешественников

Сбербанк выпустил специальные дебетовые карты для путешественников «Сберкарта Travel» со специальной программой лояльности, сообщается на сайте кредитной организации.
РБК 04:30
Политика

Журналист с Украины предложил отстать от Крыма и Донбасса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Незалежную отстать от Крыма и Донбасса. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Телеканал 360° 03:54
Общество

Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки

Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.
REGNUM 03:34
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил основные признаки гриппа

Роспотребнадзор в четверг опубликовал список основных признаков гриппа, говорится в сообщении на сайте ведомства.
ТАСС 00:17
Происшествия

В Москве напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии

Двое неизвестных в минувшую субботу напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева.
Интерфакс 04:08
Политика

Орешкин: Москва и Минск почти завершили работы по дорожным картам

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что Москва и Минск почти завершили работы по согласованию дорожных карт по углублению экономической интеграции.
Газета.Ru 04:03
Общество

Синоптики прогнозируют заметное выпадение снега в Москве к 30 декабря

В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается «более заметный» снег, образуется снежный покров.
RT на русском вчера в 08:13
Финансы

Орешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 декабря говорила, что основной причиной укрепления рубля является приток инвестиционного капитала в российскую экономику.
ТАСС 02:22
Культура

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из «Один дома 2»

Канадский телеканал CBC убрал эпизод с участием американского лидера Дональда Трампа из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», который был показан в эфире.
News.ru 02:58
Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:18
Общество

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное