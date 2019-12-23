с чего всё началось

Минздрав разработал методические рекомендации по проведению пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. К ним относятся острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и другие.

Политика Песков оценил, каким был 2019-й год для Кремля Уходящий год стал для Кремля очередным годом напряженной работы, целью которой является повышение благосостояния граждан России, каждый год наполнен как радостными, так и провоцирующими трудности событиями, дело в их пропорции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Россиянину с переломом руки диагностировали беременность В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Политика Песков: Россия выступает за добрые отношения с Великобританией Россия всегда готова к диалогу и добрым отношениям с Великобританией, но не помнит шагов в этом направлении со стороны Лондона.

Происшествия «Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков «Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.

Политика В Кремле прокомментировали идею нормандского формата для Грузии Нормандский формат уникален и был создан для Украины, с Грузией другая структура проблем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею создать нормандские переговоры между грузинской и российской сторонами.

Происшествия В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине Женщина сообщила следователям: дочку она оставила на обочине дороги после того, как та поперхнулась и умерла, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по региону Надежда Ананьева.

Происшествия Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.

Общество Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил основные признаки гриппа Роспотребнадзор в четверг опубликовал список основных признаков гриппа, говорится в сообщении на сайте ведомства.