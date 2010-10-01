Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъАптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Минздрав разработал методические рекомендации по проведению пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. К ним относятся острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и другие.
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с чего всё началось

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств Минздрав разработал механизм проведения пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
Коммерсантъвчера в 17:42

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Минздрав выпустил пилотный проект по раздаче бесплатных лекарств перенесшим инфаркты и инсульты гражданам

Общественное телевидение России05:27

Минздрав предложил аптекам бесплатно выдавать лекарства в обмен на компенсации

Говорит Москва03:17

Россиянам с проблемами сердца пообещали бесплатные лекарства

РЕН ТВвчера в 20:18

Минздрав опробует раздачу в аптеках бесплатных лекарств перенесшим инфаркты и инсульты

Интерфакс02:43

Сердечникам подготовили программу получения бесплатных лекарств

Ридусвчера в 19:17

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Коммерсантъвчера в 17:42

Кардиологические пациенты будут получать лекарства бесплатно

Дума ТВ24 декабря в 08:01
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Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

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RT на русском 05:18
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СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
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Сбербанк запускает ипотеку для самозанятых

Сбербанк запускает ипотеку для самозанятых, минимальная ставка на готовое жилье составит 9%, на новостройки - 7%, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
РИА Новости 06:25
Происшествия

В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство

Вести.Ru 03:25
Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
Космос

В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной

Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Каскад вчера в 07:42
Технологии

Компания Huawei работает над аналогами сервисов Google

Китайская компания Huawei работает над аналогами сервисов Google – YouTube, Gmail и другими платформами.
UfacityNews.ru вчера в 14:52
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета вчера в 08:27
Футбол

Расширение РПЛ до 18 команд могут рассмотреть 16 января

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что клубы РПЛ хотят провести собрание по вопросу реформы РПЛ в январе.
Бомбардир.ру 06:12
Политика

Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу

В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
RT на русском 06:28
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев пожаловался на побои пожилой жены Екатерины Терешкович

Появившийся в студии супруг опроверг эти слова рассказом о злоупотреблении Терешкович горячительными напитками.
OAnews 06:00
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Происшествия

Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца

РБК 00:49
Политика

Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
REGNUM вчера в 15:34
Хоккей

Сборная России стартует на МЧМ-2020 матчем с Чехией

Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января. В группе В, помимо сборных России и Чехии, также играют команды США, Канады и Германии.
REGNUM 05:26
Политика

Песков оценил идею «нормандского формата» с Грузией

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что для страны было бы полезно вести диалог с Россией по примеру "нормандского формата".
РЕН ТВ 04:35
Политика

Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях

Работодатели должны больше думать о сельских жителях, которые обеспечивают успехи сельхозпредприятий и двигают отрасль вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
РИА Новости 06:10
Кино

Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»

РБК 24 декабря в 18:22
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:00
Технологии

Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов

Незаконные действия Основной причиной для конфликта стали действия российских операторов сотовой связи и операторов платного ТВ.
CNews 01:00
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Общество

Алтайские власти прокомментировали фигуру, выложенную детьми в лагере

РИА Новости 04:08
Происшествия

Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане

Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане, где супруги отдыхали. Об этом сообщил портал «Регион online» в четверг, 26 декабря.
Известия вчера в 19:15
Армия и оружие

Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии

Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
РИА Новости вчера в 21:04
Финансы

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Происшествия

Решением суда арестовано имущество замглавы Генштаба Арсланова

В Москве по решению суда арестовано имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве, передает ТАСС.
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На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова

Как сообщает сайт kp.ru, на показ пришли бывшая и новая девушки актера Александра Петрова, который сыграл в картине главную роль.
Газета.Ru 24 декабря в 08:25
Биатлон

Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке".
РИА Новости 03:32
Политика

Миллер сообщил о сроках начала поставок по «Турецкому потоку»

Поставки российского газа по экспортному газопроводу «Турецкий поток» начнутся «через несколько дней».
РБК 06:44
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