Здоровье
КоммерсантъАптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств
Минздрав разработал методические рекомендации по проведению пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. К ним относятся острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и другие.
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Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств Минздрав разработал механизм проведения пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).Коммерсантъвчера в 17:42
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Минздрав выпустил пилотный проект по раздаче бесплатных лекарств перенесшим инфаркты и инсульты гражданам
Общественное телевидение России05:27
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