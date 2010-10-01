Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъАптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Минздрав разработал методические рекомендации по проведению пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. К ним относятся острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и другие.
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с чего всё началось

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств Минздрав разработал механизм проведения пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
Коммерсантъвчера в 17:42

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Минздрав выпустил пилотный проект по раздаче бесплатных лекарств перенесшим инфаркты и инсульты гражданам

Общественное телевидение России05:27

Минздрав предложил аптекам бесплатно выдавать лекарства в обмен на компенсации

Говорит Москва03:17

Минздрав опробует раздачу в аптеках бесплатных лекарств перенесшим инфаркты и инсульты

Интерфакс02:43

Россиянам с проблемами сердца пообещали бесплатные лекарства

РЕН ТВвчера в 20:18

Сердечникам подготовили программу получения бесплатных лекарств

Ридусвчера в 19:17

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Коммерсантъвчера в 17:42

Кардиологические пациенты будут получать лекарства бесплатно

Дума ТВ24 декабря в 08:01
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Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
РИА Новости 09:40
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Nikkei: Alibaba стала самой дорогой восточноазиатской компанией

Alibaba в 2019 году стала самой дорогой публичной компанией в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ее капитализация в этот период выросла до $570 млрд, пишет The Nikkei Asian Review.
Коммерсантъ 05:47
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В седьмом сезоне «Сватов» появится новый герой

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"По итогам встречи в Адыгее разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры господдержки - в частности гранты", - заявил Патрушев.
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В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Экономика

Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Российская газета 00:16
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Коммерсантъ 08:38
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Авторы «Союза спасения» отказались давать оценку восстанию декабристов

Piter.tv вчера в 03:32
Экономика

Сбербанк запустил программу со «сбермилями» для путешественников

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Биатлон

Биатлонист Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

Биатлонист Антон Слепов завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на «Ижевской винтовке».
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Общество

В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек

Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Газета.Ru 07:52
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Военный парад на Первом канале стал лидером по просмотрам

News.ru вчера в 06:53
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
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В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз

РИА Новости 09:35
Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

Голикова объяснила, почему 31 декабря не стал выходным днем

В этом году 31 декабря в России не стал выходным днем, потому что для принятия подобных решений необходимы более длительные сроки, установленные трудовым законодательством.
URA.Ru 05:56
Технологии

В Windows 10 появится простая установка драйверов и обновлений

Microsoft ведёт разработки в области упрощенной установки драйверов и обновлений, которые не относятся к безопасности в Windows 10.
The GEEK вчера в 05:23
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На Ставрополье зафиксировали случай заражения сибирской язвой

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В Вене начались переговоры России и Украины по газу

Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
РБК 07:48
Общество

Верховный суд России утвердил ликвидацию движения «За права человека»

Верховный суд России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека» Льва Пономарева «в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации».
Коммерсантъ 09:29
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Гоген Солнцев на Новый год уедет на море без пожилой супруги

ИнфоСМИ вчера в 12:21
Фигурное катание

Медведева поменяла коньки после тренировки на чемпионате России

Спорт-Экспресс 08:18
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