Здоровье
КоммерсантъАптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств
Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств Минздрав разработал механизм проведения пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Происшествия
К журналистке пришли с обыском и увезли ее в неизвестном направлении
Утром 26 декабря к специальной корреспондентке «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке СОБРа.
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Футбол
«Спартак» предложил Айртона «Фламенго»
По данным источника, «Фламенго» пока не ответил красно-белым. Айртон перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Флуминенсе».
Армия и оружие
«Жду еще больше удачи в любви»: что власть и бизнес ждут от 2020 года
Еще одно важнейшее событие, которое ждет нас в 2020 году, — всемирная выставка ЭКСПО в Дубае.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Общество
Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение
Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.
Происшествия
В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы района
В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы Рамонского муниципального района Николая Фролова.
Транспорт
Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь
Пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части Крымского моста, прибыл на вокзал Севастополя.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Происшествия
Украинскую военнослужащую избили за жалобы на коррупцию в армии
Украинскую военнослужащую Наталью Кулиш из воинской части в Одесской области избили за жалобы на коррупцию в армии.
Политика
WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России
США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.
Происшествия
Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей
Суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Хоккей
Стали известны полные составы команд на Матч звезд КХЛ
КХЛ на официальном сайте опубликовала полные составы команд на Матч звезд КХЛ, который пройдет в Москве 18 и 19 января.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Специалисты озвучили самые продаваемые смартфоны в мире.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Происшествия
В Воронеже при столкновении BMW и Opel погибли два человека
В Воронеже на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средства.
Футбол
Клопп: «Календарь АПЛ на Boxing Day – это преступление»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал график матчей английской Премьер-лиги во время так называемого Boxing Day.
Происшествия
Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение
Происшествия
В Турции затонула лодка с мигрантами
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом
Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали об опасности денежных купюр
Специалисты Роспотребнадзора предупредили о риске заражения вирусом гриппа через бумажные купюры, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт ведомства.
Общество
Путин поздравил Боярского с 70-летием
26 декабря 2019 года Боярский отмечает 70-летие. Путин назвал актера необычайно талантливым, обаятельным и энергичным человеком.
Футбол
«Боруссия» назвала «Челси» стоимость Санчо
Дортмундская «Боруссия» назвала «Челси» цену, за которую готова продать полузащитника Джейдона Санчо в январе.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Авто
На продажу выставили русский Tesla Cybertruck
Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.
Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
Авто
В России отзывают свыше 19 тысяч автомобилей BMW X6 и X6M
Происшествия
В Венгрии трагически погибла талантливая российская пианистка
«Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева», — написал учитель погибшей девушки, уточнив, что Валиева находилась в Будапеште на отдыхе со своим молодым человеком.