Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъАптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств Минздрав разработал механизм проведения пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
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Минздрав предложил аптекам бесплатно выдавать лекарства в обмен на компенсации

Говорит Москва03:17

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Коммерсантъвчера в 17:42

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Дума ТВ24 декабря в 08:01

Россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства в 2020 году

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Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
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Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
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В Роспотребнадзоре рассказали об опасности денежных купюр

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