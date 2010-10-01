Здоровье
КоммерсантъАптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств
Минздрав разработал методические рекомендации по проведению пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. К ним относятся острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и другие.
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с чего всё началось
Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств Минздрав разработал механизм проведения пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).Коммерсантъвчера в 17:42
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Минздрав выпустил пилотный проект по раздаче бесплатных лекарств перенесшим инфаркты и инсульты гражданам
Общественное телевидение России05:27
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Троих экс-полицейских признали виновными в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2020
Сегодня, 26 декабря, в Чехии стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года. В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи.
Общество
Бывший зять короля Норвегии покончил с собой
Король Харальд и королева Соня выразили соболезнования по поводу смерти бывшего зятя.
Происшествия
СК объяснил обыск у журналистки «Новой газеты»
Обыск у специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной (Мартовалиевой) был проведен с целью проверки поступившей в Следственный комитет информации о том, что у нее могут храниться материалы (предметы, документы и электронные носители информации), подтверждающие «преступную деятельность» руководителей и членов организации РОО «Е.Н.О.Т.». Об этом говорится в сообщении СК.
Происшествия
Украина выдала Испании вора в законе с российским гражданством
По ее данным, выданный Испании 48-летний уголовный авторитет является уроженцем Узбекистана и имеет гражданство России.
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Воронежский чиновник остался жив после покушения
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В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании
Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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Невеста Роналду поделилась рождественским фото с пляжа
Семья позирует на побережье Возлюбленная нападающего итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – показала рождественские фото с семьей на берегу моря.
Здоровье
Овсянка на завтрак снижает риск инсульта
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Скворцова сравнила уровень смертности от онкологии в России и Европе
Смертность от онкологии в России не выше, чем в Европе, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Общество
Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки
Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.
Экономика
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
Общество
Суд оштрафовал участницу Pussy Riot Алехину за акцию в центре Москвы
Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 150 тыс. рублей участницу группы Pussy Riot Марию Алехину за проведение несанкционированной акции у Большого Каменного моста в центре Москвы.
Политика
Глава СПЧ раскритиковал выходной день 31 декабря
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев считает лишним делать 31 декабря нерабочим днем.
Политика
США ещё не объяснились по делу Сноудена, напомнили в КНР
Американские власти до сих пор не отдали долг мировому сообществу — не предоставили объяснений по делу, касающемуся массовой глобальной слежки, хищений секретной информации и кибератак, отметил он.
Политика
В Вене начались переговоры России и Украины по газу
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
Здоровье
На Ставрополье женщина заболела сибирской язвой
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
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Oppo Reno3 стал первым в мире смартфоном на MediaTek Dimensity 1000
Первый работает на чипсете Snapdragon 765G, второй — первым в мире — получил чипсет MediaTek Dimensity 1000L (оба смартфона поддерживают работу с сетями пятого поколения).
Политика
Украинский политолог Белов обиделся и сбежал из студии «России 1»
Из студии передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" прямо во время эфира ушел украинский политолог и бывший заммэра Очакова Гордей Белов.
Кино
Зак Снайдер показал свою сцену выкапывания Супермена из могилы
Изображение было опубликовано 25 декабря на портале Screen Rant. https: / / twitter.com / screenrant / status / 1209935761237299200 На снимке запечатлена сцена, в которой большая часть команды супергероев находится на могиле Супермена (Генри Кавилл).
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Происшествия
На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу
Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
Финансы
Рубль уступил украинской гривне
За год рубль укрепился к доллару более чем на 12%. Лучший результат только у украинской гривны.
Футбол
Расширение РПЛ до 18 команд могут рассмотреть 16 января
Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что клубы РПЛ хотят провести собрание по вопросу реформы РПЛ в январе.