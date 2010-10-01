с чего всё началось

Минздрав разработал методические рекомендации по проведению пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. К ним относятся острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и другие.

Происшествия СК объяснил обыск у журналистки «Новой газеты» Обыск у специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной (Мартовалиевой) был проведен с целью проверки поступившей в Следственный комитет информации о том, что у нее могут храниться материалы (предметы, документы и электронные носители информации), подтверждающие «преступную деятельность» руководителей и членов организации РОО «Е.Н.О.Т.». Об этом говорится в сообщении СК.

Политика В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.

Футбол Невеста Роналду поделилась рождественским фото с пляжа Семья позирует на побережье Возлюбленная нападающего итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – показала рождественские фото с семьей на берегу моря.

Общество Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.

Экономика Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Общество Суд оштрафовал участницу Pussy Riot Алехину за акцию в центре Москвы Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 150 тыс. рублей участницу группы Pussy Riot Марию Алехину за проведение несанкционированной акции у Большого Каменного моста в центре Москвы.

Политика Глава СПЧ раскритиковал выходной день 31 декабря Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев считает лишним делать 31 декабря нерабочим днем.

Политика США ещё не объяснились по делу Сноудена, напомнили в КНР Американские власти до сих пор не отдали долг мировому сообществу — не предоставили объяснений по делу, касающемуся массовой глобальной слежки, хищений секретной информации и кибератак, отметил он.

Шоу-бизнес Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Кино Зак Снайдер показал свою сцену выкапывания Супермена из могилы Изображение было опубликовано 25 декабря на портале Screen Rant. https: / / twitter.com / screenrant / status / 1209935761237299200 На снимке запечатлена сцена, в которой большая часть команды супергероев находится на могиле Супермена (Генри Кавилл).