Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъАптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Минздрав разработал методические рекомендации по проведению пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. К ним относятся острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и другие.
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с чего всё началось

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств Минздрав разработал механизм проведения пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
Коммерсантъвчера в 17:42

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Минздрав выпустил пилотный проект по раздаче бесплатных лекарств перенесшим инфаркты и инсульты гражданам

Общественное телевидение России05:27

Минздрав предложил аптекам бесплатно выдавать лекарства в обмен на компенсации

Говорит Москва03:17

Кардиологические пациенты будут получать лекарства бесплатно

Дума ТВ24 декабря в 08:01

Россиянам с проблемами сердца пообещали бесплатные лекарства

РЕН ТВвчера в 20:18

Сердечникам подготовили программу получения бесплатных лекарств

Ридусвчера в 19:17

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Коммерсантъвчера в 17:42

Минздрав опробует раздачу в аптеках бесплатных лекарств перенесшим инфаркты и инсульты

Интерфакс02:43
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Происшествия

Экс-полицейские получили сроки за изнасилование дознавательницы из Уфы

Троих экс-полицейских признали виновными в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы.
Газета.Ru 07:13
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2020

Сегодня, 26 декабря, в Чехии стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года. В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи.
Чемпионат 07:59
Общество

Бывший зять короля Норвегии покончил с собой

Король Харальд и королева Соня выразили соболезнования по поводу смерти бывшего зятя.
Lenta.ru вчера в 17:33
Происшествия

СК объяснил обыск у журналистки «Новой газеты»

Обыск у специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной (Мартовалиевой) был проведен с целью проверки поступившей в Следственный комитет информации о том, что у нее могут храниться материалы (предметы, документы и электронные носители информации), подтверждающие «преступную деятельность» руководителей и членов организации РОО «Е.Н.О.Т.». Об этом говорится в сообщении СК.
РБК 08:19
Происшествия

Украина выдала Испании вора в законе с российским гражданством

По ее данным, выданный Испании 48-летний уголовный авторитет является уроженцем Узбекистана и имеет гражданство России.
ТАСС 07:24
Происшествия

Воронежский чиновник остался жив после покушения

Российская газета 04:20
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Политика

В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании

Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
BFM.ru 07:38
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Футбол

Невеста Роналду поделилась рождественским фото с пляжа

Семья позирует на побережье Возлюбленная нападающего итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – показала рождественские фото с семьей на берегу моря.
SM News вчера в 07:11
Здоровье

Овсянка на завтрак снижает риск инсульта

Aobe.ru вчера в 22:17
Здоровье

Скворцова сравнила уровень смертности от онкологии в России и Европе

Смертность от онкологии в России не выше, чем в Европе, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.
РИА Новости 06:17
Общество

Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки

Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.
REGNUM 03:34
Происшествия

Мать и сестра экс-сенатора Арашукова попали под уголовные дела

РЕН ТВ 07:56
Экономика

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
РБК 07:10
Общество

Суд оштрафовал участницу Pussy Riot Алехину за акцию в центре Москвы

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 150 тыс. рублей участницу группы Pussy Riot Марию Алехину за проведение несанкционированной акции у Большого Каменного моста в центре Москвы.
ТАСС 06:03
Политика

Глава СПЧ раскритиковал выходной день 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев считает лишним делать 31 декабря нерабочим днем.
Телеканал 360° вчера в 23:30
Политика

США ещё не объяснились по делу Сноудена, напомнили в КНР

Американские власти до сих пор не отдали долг мировому сообществу — не предоставили объяснений по делу, касающемуся массовой глобальной слежки, хищений секретной информации и кибератак, отметил он.
REGNUM 04:09
Политика

В Вене начались переговоры России и Украины по газу

Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
РБК 07:48
Общество

Одно солнечное и три лунных затмения увидят жители Приангарья

Известия 04:19
Здоровье

На Ставрополье женщина заболела сибирской язвой

КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 08:15
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Гаджеты

Oppo Reno3 стал первым в мире смартфоном на MediaTek Dimensity 1000

Первый работает на чипсете Snapdragon 765G, второй — первым в мире — получил чипсет MediaTek Dimensity 1000L (оба смартфона поддерживают работу с сетями пятого поколения).
Популярная механика 07:53
Политика

Украинский политолог Белов обиделся и сбежал из студии «России 1»

Из студии передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" прямо во время эфира ушел украинский политолог и бывший заммэра Очакова Гордей Белов.
Газета.Ru 08:09
Кино

Зак Снайдер показал свою сцену выкапывания Супермена из могилы

Изображение было опубликовано 25 декабря на портале Screen Rant. https: / / twitter.com / screenrant / status / 1209935761237299200 На снимке запечатлена сцена, в которой большая часть команды супергероев находится на могиле Супермена (Генри Кавилл).
REGNUM вчера в 16:57
Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу

Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:16
Финансы

Рубль уступил украинской гривне

За год рубль укрепился к доллару более чем на 12%. Лучший результат только у украинской гривны.
Независимая газета вчера в 13:19
Футбол

Расширение РПЛ до 18 команд могут рассмотреть 16 января

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что клубы РПЛ хотят провести собрание по вопросу реформы РПЛ в январе.
Бомбардир.ру 06:12
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