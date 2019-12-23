Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъАптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Минздрав разработал методические рекомендации по проведению пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. К ним относятся острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и другие.
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с чего всё началось

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств Минздрав разработал механизм проведения пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
Коммерсантъвчера в 17:42

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Минздрав выпустил пилотный проект по раздаче бесплатных лекарств перенесшим инфаркты и инсульты гражданам

Общественное телевидение России05:27

Кардиологические пациенты будут получать лекарства бесплатно

Дума ТВ24 декабря в 08:01

Россиянам с проблемами сердца пообещали бесплатные лекарства

РЕН ТВвчера в 20:18

Сердечникам подготовили программу получения бесплатных лекарств

Ридусвчера в 19:17

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Коммерсантъвчера в 17:42

Минздрав предложил аптекам бесплатно выдавать лекарства в обмен на компенсации

Говорит Москва03:17

Россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства в 2020 году

Владивосток-Новости22 декабря в 22:01
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Общество

Умерла худрук «Современника» Галина Волчек

Коммерсантъ 12:07
Шоу-бизнес

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Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
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Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Авто

Cadillac представил новинки для России

На специальном мероприятии Cadillac Christmas Tour компания представила два новых кроссовера, которые появятся на отечественном рынке уже в следующем году Собственно, один из них нам уже хорошо знаком.
MotorPage.Ru вчера в 10:20
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МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
РИА Новости 09:43
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Легенда российских смешанных единоборств назвал Александра "мертвым" для него человеком, а также посоветовал ему извиниться перед теми, кого он "изнасиловал".
Газета.Ru 12:21
Гаджеты

Huawei выпустит новый Mate X2 в начале 2020 года

Именно поэтому на вторую половину будущего года назначено грандиозное событие – выход второго поколения складного девайса.
The GEEK 05:08
Происшествия

В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус

На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы.
Вести.Ru 11:42
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Ученые выяснили, как время суток влияет на память

Японские специалисты выяснили, какое время суток лучше влияет на память.
Polack-news.ru 24 декабря в 13:52
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Хоккей

Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира

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Происшествия

В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз

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Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru 07:00
Происшествия

В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ

В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
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Путин обсудил с премьером Италии итоги саммита «нормандской четвёрки»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку в Сирии и кризис в Ливии.
Профиль 11:53
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Коммерсантъ 10:11
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
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На могиле рэпера Децла произошел пожар

На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
РБК 12:02
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«Максидом» планирует купить сеть Castorama

После продажи магазинов бренд Castorama будет сохранен, но изменится ассортимент и внутренняя политика сети.
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Власти Украины пригрозили оставить ДНР без воды

Украинские власти рассматривают вариант "водной блокады" ДНР, если республика не погасит долги за коммунальные услуги.
РЕН ТВ 10:37
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АФК «Система» продала свои акции «МТС Банка»

АФК «Система» продала 4,5% акций «МТС Банка». Покупателем выступила дочерняя компания "МТС" - "Mobile TeleSystems B. V".
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Поцеловавшая поезд в Севастополь крымчанка объяснила свой поступок

Жительница Севастополя Александра Петрушкевич рассказала в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1", почему поцеловала первый поезд, прибывший в город по Крымскому мосту.
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В России создали уникальные мембраны для лечения полости рта

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Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

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Музыкант трибьют-группы «Сектора Газа» упал под поезд

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РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского

Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
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Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
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Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске

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Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

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