Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъАптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Минздрав разработал методические рекомендации по проведению пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. К ним относятся острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и другие.
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с чего всё началось

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств Минздрав разработал механизм проведения пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
Коммерсантъвчера в 17:42

Подробнее о событии

Минздрав выпустил пилотный проект по раздаче бесплатных лекарств перенесшим инфаркты и инсульты гражданам

Общественное телевидение России05:27

Минздрав предложил аптекам бесплатно выдавать лекарства в обмен на компенсации

Говорит Москва03:17

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Коммерсантъвчера в 17:42

Сердечникам подготовили программу получения бесплатных лекарств

Ридусвчера в 19:17

Россиянам с проблемами сердца пообещали бесплатные лекарства

РЕН ТВвчера в 20:18

Кардиологические пациенты будут получать лекарства бесплатно

Дума ТВ24 декабря в 08:01

Россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства в 2020 году

Владивосток-Новости22 декабря в 22:01
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Происшествия

Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

РБК 10:56
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Коммерсантъ 08:38
Общество

Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла

В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.
Газета.Ru 10:06
Кино

Асинхронное повествование в «Ведьмаке» появилось благодаря «Дюнкерку»

В первом сезоне «Ведьмака» сразу три сюжетные линии, которые происходят в разное время и постепенно переплетаются между собой, однако для новичков это становится понятно только к середине сезона.
Игромания.ру 10:54
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Происшествия

В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова

Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Российская газета 11:12
Экономика

Сбербанк запустил программу со «сбермилями» для путешественников

Сбербанк выпустил специальные дебетовые карты для путешественников «Сберкарта Travel» со специальной программой лояльности, сообщается на сайте кредитной организации.
РБК 04:30
Кино

Художник изобразил Марка Хэмилла в образе Весемира из «Ведьмака»

CyberSport.ru 06:25
Кино

Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам

Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Газета.Ru вчера в 09:58
Фигурное катание

Тарасова и Морозов победили в короткой программе на чемпионате России

На чемпионате России по фигурному катанию завершилась короткая программа у спортивных пар.
Pravda.Ru 10:45
Общество

Екатерина Мцитуридзе покидает пост гендиректора «Роскино»

ТАСС 00:36
Экономика

План приватизации может дополниться крупными компаниями

Минэкономразвития РФ в полугодии полугодии проработает возможность добавления в план приватизации на 2020-2022 годы крупных компаний, сообщило министерство по итогам заседания правительства, на котором был одобрен план приватизации на следующую трехлетку.
РИА Новости вчера в 09:59
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Общество

В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек

Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Газета.Ru 07:52
Армия и оружие

Китай испытал ракету, способную долететь до любой точки США

Китайские военные испытали новую баллистическую ракету подводного базирования JL-3, способную поразить цель в любой точке Соединенных Штатов, пишет The Washington Times.
Аргументы и Факты вчера в 15:38
Политика

Захарова назвала действия властей Эстонии против Sputnik травлей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала травлей действия властей Эстонии в отношении журналистов Sputnik Эстония - "они не нарушали ни законы страны, ни профессиональную этику".
РИА Новости 09:12
Шоу-бизнес

Рита Грачева показала свои шрамы в новой откровенной фотосессии

Жертва «подмосковного Отелло» Маргарита Грачева поделилась с подписчиками в социальной сети «ВКонтакте» кадрами из своей новой откровенной фотосессии.
РИАМО 24 декабря в 07:00
Политика

Путин поблагодарил Дмитрия Патрушева за виноградных улиток

Президент России Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства страны Дмитрия Патрушева за инициативу, высказанную на заседании Госсовета в четверг, 26 декабря, включить фермеров, которые разводят виноградных улиток, в число сельхозтоваропроизводителей.
Известия 10:00
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Иран и ситуацию в Сирии

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Иран и ситуацию в Сирии - канцелярия израильского премьера.
ТАСС 10:53
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости 11:13
Экономика

Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке

Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Известия вчера в 07:15
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Политика

Захарова оценила планы США по кибератаке на Россию

Планы по атаке на российскую элиту, которые разрабатывает киберкомандование США, считают в Москве нелегальной деятельностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Взгляд.ру 09:34
Общество

«Газпрому» построят яхт-клуб за 27 миллиардов рублей

По информации издания, стоимость работ составит порядка 27 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11:01
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Единоборства

Федор Емельяненко объявил брата Александра «мертвым»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко высказался о конфликте с братом Александром. Слова спортсмена приводит Sport24.
Lenta.ru 10:36
Общество

Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
РИА Новости вчера в 17:28
Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

Lenta.ru 08:19
Гаджеты

Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10

Если большинство получило MIUI 11, то основана она на базе Android 9. Участники сообщества XDA Developers обнаружили в исходном коде прошивки на базе Android 10 данные о смартфонах, которые получат последнюю версию Android.
The GEEK вчера в 08:03
Происшествия

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

РИА Новости 09:32
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