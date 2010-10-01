Экономика
КоммерсантъАптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств
Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств Минздрав разработал механизм проведения пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
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Политика
Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия вернется к переговорам в проекте окололунной станции США Gateway.
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла ответные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Политика
В США придумали способ сдерживания России в Средиземном море
Американские конгрессмены придумали способ, как им противостоять Турции и России в Средиземноморском регионе, пишет The Hill.
Технологии
Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон
По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%.
Политика
WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России
США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.
Общество
Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников
С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации
Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
Кино
Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам
Происшествия
Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16
Общество
Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду
Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
Общество
Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете
Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Общество
Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
Транспорт
Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту
Первый пассажирский поезд, который отправился в понедельник в Крым по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, прошел по Крымскому мосту, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Культура
Телеканал ТНТ покажет документальный фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»
Виной всему – странное происшествие на музыкальном конкурсе в британском Брайтоне, о котором со всеми подробностями и фактами расскажут герои этого фильма – музыканты, продюсеры, актеры и работники советских спецслужб.
Экономика
Мобильный интернет в России подешевел вдвое за год
По прогнозам, рынок телекоммуникаций в России вырастет в 2019 году на 2,1%, до 1,73 трлн руб. Как сообщал NEWS.ru ранее, аналитики информационно-аналитического агентства TelecomDaily изучили скорость интернета в метро Москвы на примере мобильного интернета операторов "Билайн", МТС, "Мегафон", Tele2 и Wi-Fi-сети (" Максима Телеком") на станциях и между ними.
Кино
Джеки Чан едва не утонул на съемках нового боевика
Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».
Армия и оружие
Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Экономика
Быстрые платежи в России обложат банковской комиссией
Тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП) начнут действовать с 1 января 2020 года.
Технологии
В России запустили интернет-портал цифровой грамотности
Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
Происшествия
В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий
В Кандалакшском районе Мурманской области во время учений погиб военнослужащий.
Общество
Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен покончил с собой
Космос
Массивный газовый диск поднимает вопросы о теории образования планет
Частицы пыли собираются вместе, образуя планеты, похожие на Землю, или становятся ядрами более массивных планет, собирая большое количество газа с диска, чтобы сформировать юпитероподобные газовые планеты-гиганты.
Происшествия
В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека
Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
Кино
«КиноПоиск» составил список лучших фильмов 2019 года
Аналитики учитывали оценки, которые пользователи ставили вышедшим в 2019 году фильмам, и назвали самые лучшие картины уходящего года.
Политика
40 лет назад началась Афганская война
12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.