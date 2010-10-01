Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

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Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств Минздрав разработал механизм проведения пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
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Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Коммерсантъ17:42

Россиянам с проблемами сердца пообещали бесплатные лекарства

РЕН ТВ20:18

Сердечникам подготовили программу получения бесплатных лекарств

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