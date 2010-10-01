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Общество Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.

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