Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Аптекари назвали дорожающие из-за падения рубля товары

В Российской ассоциации аптечных сетей не нашли оснований для серьезного роста цен на лекарства из-за ослабления рубля. Подорожание может коснуться медицинской техники, которую в основном завозят в Россию из-за рубежа. В этом уверен председатель координационного совета ассоциации Евгений Нифантьев.
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с чего всё началось

Названы медицинские товары, которые подорожают из-за ослабления рубля

"Цены на них зарегистрированы постановлением правительства РФ, зарегистрированы они в рублях. Наценки оптово-розничные регламентированы, поэтому я уверен, что какого-то значительного роста цен в этом сегменте не будет", — сказал Нифантьев.
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