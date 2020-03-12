"Цены на них зарегистрированы постановлением правительства РФ, зарегистрированы они в рублях. Наценки оптово-розничные регламентированы, поэтому я уверен, что какого-то значительного роста цен в этом сегменте не будет", — сказал Нифантьев.

с чего всё началось

В Российской ассоциации аптечных сетей не нашли оснований для серьезного роста цен на лекарства из-за ослабления рубля. Подорожание может коснуться медицинской техники, которую в основном завозят в Россию из-за рубежа. В этом уверен председатель координационного совета ассоциации Евгений Нифантьев.

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