Здоровье
Life.ruАптеки Читы за неделю распродали трёхгодичный запас медицинских масок
Аптеки Читы за неделю распродали трёхгодичный запас медицинских масок, сообщается на официальном портале Забайкальского края.
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«Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится на сайте Забайкальского края.RT на русскомвчера в 20:34
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В аптеках Забайкалья за неделю раскупили трехгодичный запас медицинских масок
Интерфакс - Россиявчера в 19:24
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