Здоровье

Life.ruLife.ruАптеки Читы за неделю распродали трёхгодичный запас медицинских масок

Аптеки Читы за неделю распродали трёхгодичный запас медицинских масок, сообщается на официальном портале Забайкальского края.
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с чего всё началось
«Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится
 на сайте Забайкальского края.
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