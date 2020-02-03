с чего всё началось

Аптеки Читы за неделю распродали трёхгодичный запас медицинских масок, сообщается на официальном портале Забайкальского края.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Общество В России могут увеличиться штрафы за нарушение ПДД Ведомство предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20 − 40 км / ч с 500 руб. до 3 тыс. руб. Причем превышение скорости на 40 − 60 км / ч будет грозить штрафом в размере 4 тыс. руб. вместо 1 − 1,5 тыс. руб. Кроме того, повторное превышение скорости на 40 − 60 км / ч грозит штрафом в размере 10 тыс. руб. и лишением прав на год.

Авто Новый механизм регистрации автомобилей пояснили в ГИБДД Прежний госномер на подержанных автомобилях теперь сохраняется только если автомобиль зарегистрирован в том же регионе, где продается.

Общество Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.

Общество Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.

Общество В России могут ужесточить наказание для шумных соседей В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).

Общество Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ Пост нового директора Гидрометцентра России занял Сергей Борщ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в метеорологической службе.