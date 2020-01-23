Экономика
ВедомостиАрабская DP World сообщила правительству России о планах купить Fesco
Подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов портовый оператор DP World направил в правительство России план покупки 49% Fesco (ПАО «Дальневосточное морское пароходство»).
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Политика
В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
Экономика
Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве
Акции некоторых российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства, возглавляемого премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Экономика
Крупнейший украинский порт передан в концессию грузинско-швейцарской компании
Правительство Украины передало один из крупнейших в стране морских портов в черноморском городе Херсон в концессию грузинско-швейцарской компании "Рисойл-Херсон".
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай
Роспотребнадзор рекомендует российским туристам до стабилизации эпидемиологический обстановки, связанной со случаями заболевания, вызванными новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР), воздержаться от посещения этой страны.
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Политика
Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
Политика
Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Общество
МВД закупило компьютеры на отечественной ОС Astra Linux
В октябре 2018 года сообщалось, что Минобороны перейдет с Windows на Astra Linux.
Общество
Россиянина Винника экстрадировали во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Транспорт
У аэропорта Комсомольска-на-Амуре отозвана лицензия Росавиации
Росавиация отозвала лицензию у единственной воздушной гавани города президентского внимания из-за нарушений требований безопасности, которые не устранялись в течение длительного времени.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Политика
Песков разъяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
На открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда президент Израиля Реувен Ривлин рассказал о бывшей соседке президента России Владимира Путина, о которой последний уже рассказывал ранее, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Хоккей
Вратарь НХЛ поздравил Овечкина с забитым голом в его собственные ворота
16 января 2006 года еще совсем молодой Ови забросил одну из самых запоминающихся шайб в истории хоккея в ворота тогда еще «Финикс Койотис», которые защищал в то время Буше.
Происшествия
Полиция нашла вандалов, разгромивших снежный городок в Благовещенске
Напомним, происшествие в снежном городке Благовещенска произошло сегодня рано утром. Вандалы испортили 17 из 36 ледовых фигур.
Политика
Глава минфина США посоветовал Грете Тунберг поступить в колледж
Советы шведской экологической активистки Греты Тунберг стоит слушать только в случае, если она поступит в колледж и станет изучать там экономику.
Космос
Индия отправит в космос робота-женщину
Ранее посол России в Индии Николай Кудашев заявил, что при отправке робота в космос Индия использует российский опыт с роботом "Федором", который был отправлен на околоземную орбиту 22 августа 2019 года на корабле "Союз МС-14" и вернулся на Землю 7 сентября.
Авто
Раскрыта новая схема «развода» покупателей легковых автомобилей
В некоторых регионах России появилась новая схема обмана покупателей легковых автомобилей.
Теннис
Попырин стал соперником Медведева по третьему кругу Australian Open
В 1/16 финала турнира Попырин встретится с выигравшим свой матч ранее четвертым сеяным россиянином Даниилом Медведевым.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
Артистка призналась, что на протяжении долгого времени скрывала от близких свою болезнь. «Я вроде как смертельно больна», – заявила женщина.
Общество
Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки
Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки В Африке не затихает крупнейший коррупционный скандал последних лет.
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Технологии
ФАС установила правила предустановки российского ПО на смартфоны
ФАС установила ключевые правила для предустановки российского ПО на смартфоны, ПК, планшеты, а также телевизоры категории Smart TV.
Футбол
Тевес может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с возвращением форварда Бока Хуниорс Карлоса Тевеса.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов опроверг наличие внебрачного сына
Новость о внебрачном сыне опроверг солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, передает интернет-издание «СтарХит».
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.