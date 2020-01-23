Экономика
ВедомостиАрабская DP World сообщила правительству России о планах купить Fesco
Подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов портовый оператор DP World направил в правительство России план покупки 49% Fesco (ПАО «Дальневосточное морское пароходство»).
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Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Политика
Киев начал переговоры об обмене всех задержанных в России украинцев
Украина ведет как и переговоры об освобождении лиц, удерживаемых на «временно оккупированных территориях», так и отдельный диалог по обмену с Россией.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Общество
Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек
Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Политика
В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Экономика
Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
Происшествия
В МВД рассказали о влиянии жуков на вкус тюремной каши
В городе Инта (Республика Коми) в СИЗО-3 один из задержанных пожаловался на жуков в тюремной овсяной каше.
Общество
Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами
Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Политика
«Укрзализныцу» хотят передать под управление Германии на десять лет
Киев хочет передать немецкой стороне в управление на десять лет железную дорогу, подтвердил он.
Теннис
Медведев прокомментировал выход в третий круг Australian Open
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Спорт
Горячкина проиграла в десятой партии матча за мировую шахматную корону
Технологии
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
Как оказалось, последнее обновление Windows 7 удаляет обои с рабочего стола и заменяет их на черный фон.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Авто
Mitsubishi в России оставил дизельный Mitsubishi Pajero Sport
В компании Mitsubishi рассказали о новинках для России. Mitsubishi рассказала о новом Mitsubishi Outlander.
Шоу-бизнес
Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом
Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Политика
Захарова назвала самоубийством статью премьера Польши о Второй мировой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне «настоящим самоубийством».
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Здоровье
Диетолог предупредил о «заразности» ожирения
Нередко «заразное» ожирение встречается и в семейных парах. Мы очень часто видим нарастание веса у мужчин, у которых беременеет жена.