Экономика
ВедомостиАрабская DP World сообщила правительству России о планах купить Fesco
Подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов портовый оператор DP World направил в правительство России план покупки 49% Fesco (ПАО «Дальневосточное морское пароходство»).
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Политика
Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле
"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
Авто
Гибридные Jeep Renegade и Compass выходят на рынок
Модели Renegade и Compass имеют унифицированные платформы, а потому и гибридная установка у них одна на двоих.
Экономика
Аренда жилья в крупных городах России может подорожать на 5–10%
Цены на аренду жилья в крупных городах России могут подскочить на 5–10% по ходу 2020 года, а в Москве и вовсе на 15–20%.
Общество
В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам
На возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 млрд рублей, отмечал он.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Спорт
Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести
Общество
В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса
В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
Происшествия
Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери
По данным следствия, мужчина посягнул на половую неприкосновенность собственной 4-летней дочери, а затем покончил с собой в сарае.
Происшествия
В Чите проверяют данные о живущей в заброшенном доме семье погорельцев
Политика
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Общество
Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Хоккей
«Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» в «Зеленом дерби»
Политика
ЦРУ рассекретило доклад о Степане Бандере
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — говорится в документе.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Политика
Мишустин провел новые назначения в правительстве РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел новые назначения в руководстве страны.
Наука
Разработан метод эффективного извлечения ионов урана
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Шоу-бизнес
Лолита показала себя в купальнике и без макияжа
Лолита решила показать своим подписчикам в Instagram свой новый купальник с длинными рукавами.
Баскетбол
ЦСКА победил «Валенсию», «Зенит» обыграл «Олимпиакос»
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Спорт
Горячкина обыграла Вэньцзюнь и перевела матч на тай-брейк
Армия и оружие
Армия Сирии отступила в Идлибе после атаки боевиков
Общество
США отказали в экстрадиции сбившей подростка жены дипломата
США отклонили запрос британского МВД об экстрадиции американки Энн Сакулас, сбившей подростка в Лондоне.
Происшествия
Аэробус совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург — Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета в связи со срабатыванием датчика неисправности шасси.
Общество
Россиянам в аэропортах курортов Египта выделят отдельные выходы на посадку
Для российских путешественников в египетских аэропортах при курортах могут предусмотреть особый уровень безопасности.
Кино
Жилец «Ночлежки» стал героем фильма о ветеранах войны в Афганистане
Здоровье
Названы «безвредные» продукты, которые отравляют организм
В перечень вошли переработанные мясные продукты, тунец, рис, замороженная пицца и др.
Финансы
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Шоу-бизнес
Причиной смерти актера Данилы Перова стал оторвавшийся тромб
Актриса Елена Скороходова раскрыла причину смерти актера Данилы Перова. У себя в Facebook она рассказала, что у артиста оторвался тромб.