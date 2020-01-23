Экономика

ВедомостиВедомостиАрабская DP World сообщила правительству России о планах купить Fesco

Подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов портовый оператор DP World направил в правительство России план покупки 49% Fesco (ПАО «Дальневосточное морское пароходство»).
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