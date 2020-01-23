Общество В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам На возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 млрд рублей, отмечал он.

Общество В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.

Общество Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.

Политика ЦРУ рассекретило доклад о Степане Бандере «30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — говорится в документе.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.

Происшествия Аэробус совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург — Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета в связи со срабатыванием датчика неисправности шасси.