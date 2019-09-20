Арабская коалиция начала военную операцию на севере прибрежного города Ходейда в Йемене. Об этом сообщает саудовская Arab News со ссылкой на представителя альянса Турки аль-Малики в пятницу, 20 сентября. Целью операции являются «военные объекты».

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

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