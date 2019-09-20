Армия и оружие
ИзвестияАрабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция начала военную операцию на севере прибрежного города Ходейда в Йемене. Об этом сообщает саудовская Arab News со ссылкой на представителя альянса Турки аль-Малики в пятницу, 20 сентября. Целью операции являются «военные объекты».
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Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Происшествия
В Бурятии задержали идущего к Путину «шамана»
Lenta.ru вчера в 05:12
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Известия вчера в 22:15
Общество
Старт продаж новых iPhone в Москве
20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.
Российская газета вчера в 07:42
Происшествия
Генпрокуратура обжаловала приговор актеру Устинову
Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев подал апелляцию в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года по обвинению в насилии в отношении росгвардейца.
РБК вчера в 12:02
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Кино
Умер французский актёр Шарль Жерар
RT на русском вчера в 16:42
Авто
Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном Touareg
В Сети появились фото нового минивэна Volkswagen Viloran.
Новые автомобили вчера в 03:13
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 18 сентября в 12:24
Происшествия
Найдены двое причастных к геноциду в Жестяной Горке во время войны
Установлены имена двоих из 19 фашистских карателей, причастных к массовым убийствам в районе деревни Жестяная Горка во время Великой Отечественной войны, 20 сентября сообщило центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге изданию РИА.
Красная весна 01:46
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
РБК 17 сентября в 11:19
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия вчера в 08:38
Политика
Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского
У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
Газета.Ru вчера в 16:45
Политика
СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки
Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.
РБК 01:45
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru вчера в 04:37
Космос
В Петербурге обнаружена пыль, ставшая причиной ледникового периода
Piter.tv вчера в 02:20
Гаджеты
Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google
Lenta.ru вчера в 22:05
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском вчера в 06:24
Армия и оружие
В Рыбинске спустили на воду четвертый катер «Грачонок»
Четвертый противодиверсионный катер "Грачонок" для керченской бригады Росгвардии спустили на воду в Рыбинске в Ярославской области, он предназначен для охраны акватории Керченского пролива, сообщили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 16:28
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
Lenta.ru вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова помолодела на несколько десятков лет
Актриса поздравила театр с премьерой, записывала видеоролики и выкладывала фотографии в Инстаграм. У Екатерины Климовой трое детей.
Амур.инфо вчера в 01:19
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
РИА Новости вчера в 16:45
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпрома»
В конце зимы 25-летняя Дарья Клюкина сообщила поклонникам, что скоро выйдет замуж.
Woman.ru вчера в 13:44
Авто
Ford сертифицировал новый Ford Kuga с другим дизайном
Новинка, сертифицированная для Китая, получила иную радиаторную решетку, переработанные бампера и другие "противотуманки".
Новые автомобили 18 сентября в 01:11
Политика
Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
Газета.Ru вчера в 13:35
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 18 сентября в 05:25
Шоу-бизнес
Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова
Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости вчера в 02:24