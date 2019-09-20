Армия и оружие

ИзвестияИзвестияАрабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Арабская коалиция начала военную операцию на севере прибрежного города Ходейда в Йемене. Об этом сообщает саудовская Arab News со ссылкой на представителя альянса Турки аль-Малики в пятницу, 20 сентября. Целью операции являются «военные объекты».
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Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов

РБКвчера в 19:25

Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене

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Арабская коалиция начала военную операцию на севере Йемена

РИА Новостивчера в 18:45
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Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
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Старт продаж новых iPhone в Москве

20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.
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Генпрокуратура обжаловала приговор актеру Устинову

Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев подал апелляцию в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года по обвинению в насилии в отношении росгвардейца.
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Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

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Умер французский актёр Шарль Жерар

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Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном Touareg

В Сети появились фото нового минивэна Volkswagen Viloran.
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Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 18 сентября в 12:24
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Установлены имена двоих из 19 фашистских карателей, причастных к массовым убийствам в районе деревни Жестяная Горка во время Великой Отечественной войны, 20 сентября сообщило центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге изданию РИА.
Красная весна 01:46
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Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
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Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

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Армия и оружие

Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия вчера в 08:38
Политика

Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского

У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
Газета.Ru вчера в 16:45
Политика

СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки

Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.
РБК 01:45
Общество

В России изменят порядок взыскания долгов с граждан

Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru вчера в 04:37
Космос

В Петербурге обнаружена пыль, ставшая причиной ледникового периода

Piter.tv вчера в 02:20
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Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google

Lenta.ru вчера в 22:05
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новости вчера в 18:31
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В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера

По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском вчера в 06:24
Армия и оружие

В Рыбинске спустили на воду четвертый катер «Грачонок»

Четвертый противодиверсионный катер "Грачонок" для керченской бригады Росгвардии спустили на воду в Рыбинске в Ярославской области, он предназначен для охраны акватории Керченского пролива, сообщили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 16:28
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Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

Lenta.ru вчера в 06:23
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Актриса Екатерина Климова помолодела на несколько десятков лет

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Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

РИА Новости вчера в 16:45
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
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Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпрома»

В конце зимы 25-летняя Дарья Клюкина сообщила поклонникам, что скоро выйдет замуж.
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Ford сертифицировал новый Ford Kuga с другим дизайном

Новинка, сертифицированная для Китая, получила иную радиаторную решетку, переработанные бампера и другие "противотуманки".
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Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

Газета.Ru вчера в 13:35
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
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Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова

Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
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