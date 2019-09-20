Армия и оружие
Красная веснаАрабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция. Об этом сообщил представитель военного союза Турки аль-Малики 20 сентября телеканалу «Аль-Арабия». Операция проводится в севере Ходейды в Йемене против военных объектов повстанцев-хуситов.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 08:42, Вашингтон
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Технологии
Компьютеры «Эльбрус» появятся в учебных классах
В Вологде появился учебный класс, оборудованный персональными компьютерами на базе отечественного микропроцессора «Эльбрус-8С».
3DNews 05:02
Политика
Украина допустила возможность закупки газа в России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России.
Газета.Ru 07:01
Происшествия
Прапорщик продал на Avito запчасти компьютеров ФСБ
По данным СМИ, Хайруллин работал в должности старшего техника академии и за год успел разобрать более 500 компьютеров.
REGNUM 05:14
Общество
Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму
Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
Интерфакс 04:57
Происшествия
Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде
RT на русском 06:08
Политика
В Госдуме пообещали серьезные штрафы для Google и Facebook
По информации агентства, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ пригласит на следующее заседание представителей компаний Google и Facebook, предоставивших, по мнению парламентариев, площадки для размещения призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве.
Известия 08:23
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Политика
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Президент Украины Зеленский выступит в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября.
ИА Новороссия 00:48
Армия и оружие
Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США
«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.
РБК 06:03
Футбол
Александр Кокорин проходит медосмотр в «Зените»
Еженедельник Футбол вчера в 05:52
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Кино
Умер французский актёр Шарль Жерар
RT на русском вчера в 16:42
Спорт
Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
Спортсмены требуют признать утверждения Гануса в интервью L'Equipe не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.
РИА Новости 04:31
Происшествия
Открывшему стрельбу по полицейским в метро предъявили обвинение
Пресненский суд Москвы предъявил полицейскому Алексею Смирнову, расстрелявшему двух своих коллег в московском метро, обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
РБК 08:37
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Политика
Путин повысил зарплаты чиновникам
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов дипломатов и гражданских госслужащих.
ProUfu.ru вчера в 11:42
Экономика
ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей за незаконную рекламу
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала американскую компанию Google на 100 000 рублей за распространение рекламы финансовых услуг Ali Trade.
ПолитРоссия вчера в 05:38
Политика
В Кремле заявили о непричастности к задержанию шамана
Кремль не имеет никакого отношения к задержанию шамана, который отправился пешком в Москву из Якутии, чтобы провести обряд.
РБК 07:24
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Происшествия
В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи
В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.
REGNUM 07:13
Футбол
«Спартак» вылетел на матч против «Уфы»
«Спартак» вылетел на матч 10-го тура чемпионата России против «Уфы».
Спорт-Экспресс вчера в 09:51
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла заводские ходовые испытания
Завершилась программа заводских ходовых испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский», построенной на «Адмиралтейских верфях».
REGNUM 07:30
Авто
В России появится новый китайский кроссовер GAC GS8
На российском рынке новый кроссовер GAC GS8 появится до конца этого года.
Известия 04:35
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Общество
Власти Башкирии помогут двухлетней девочке со сросшимися пальцами
Глава Башкирии с в социальной сети "ВКонтакте" заявил, что власти помогут устроить жизнь двухлетней девочки с деформированным лицом и сросшимися пальцами из Стерлитамакского района, которая живет с родителями в доме, где нет воды, и не ходит в детский сад.
РИА Новости 05:38