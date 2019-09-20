Армия и оружие

Красная веснаКрасная веснаАрабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция. Об этом сообщил представитель военного союза Турки аль-Малики 20 сентября телеканалу «Аль-Арабия». Операция проводится в севере Ходейды в Йемене против военных объектов повстанцев-хуситов.
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