Армия и оружие
Красная веснаАрабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция. Об этом сообщил представитель военного союза Турки аль-Малики 20 сентября телеканалу «Аль-Арабия». Операция проводится в севере Ходейды в Йемене против военных объектов повстанцев-хуситов.
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В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.
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Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
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В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
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Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
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Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
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Газета.Ru 09:56
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Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
АБН вчера в 09:39
Политика
В ГД призвали ввести штрафы для Google и Facebook за вмешательство
Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что необходимо внести поправки в законодательство, чтобы Google и Facebook несли финансовую ответственность за нарушения российских законов.
RT на русском 07:50
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Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
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В Юпитер врезался 450-тонный железный астероид
Астероид, врезавшийся с Юпитером, на половину состоял из железа, а на половину – из минералов, которые в изобилии встречаются и на Земле.
RuNews24.ru 18 сентября в 02:45
Происшествия
В Дагестане пресекли бунт в колонии
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Общество
«Ъ»: в России могут изменить порядок взыскания долгов с граждан
Минюст России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают сделать обязательным досудебный порядок взыскания долгов с граждан.
Газета.Ru вчера в 04:42
ЖКХ
Стала известна дата начала отопительного сезона в Петербурге
Отапливать квартиры в Петербурге начнут 24 сентября. Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.
Диалог 07:52
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru вчера в 21:08
Авто
Lada Granta Drive Active выпустят только в кузове «седан»
Компания АвтоВАЗ будет выпускать автомобиль LADA Granta Drive Active исключительно в качестве седана.
Car.ru 17 сентября в 10:01
Политика
Началась прямая трансляция штурма «Зоны 51»
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Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
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Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
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Gazeta.SPb вчера в 15:28
Политика
Верховный суд проводит заседание по иску Квициниа к ЦИК
В Верховном суде Абхазии началось очередное слушание по иску проигравшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа к ЦИК, передает корреспондент Sputnik Абхазия.
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Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
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Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп встретятся 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
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Политика
Мэр Нью-Йорка вышел из президентской гонки
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Газета.Ru 08:50
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Додон заявил о перезагрузке отношений с Россией
Президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании Молдавско-российского экономического форума в пятницу заявил, что двусторонние отношения между странами проходят перезагрузку отношений на всех уровнях.
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Политика
В МИД Украины назвали условия для «нормандской» встречи
Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил, что условия для «нормандской» встречи – согласование «формулы Штайнмайера», отвод сил, а также «разработка четких формулировок для заявлений лидеров».
Журналистская правда 06:48