Атака по объектам саудовских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) была совершена не из Йемена, заявил в ходе пресс-конференции в Эр-Рияде представитель арабской военной коалиции Турки аль-Малики, сообщает Al Arabiya. По его словам, оружие, которым осуществили атаку, было поставлено из Ирана.

Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на НПЗ Саудовской Аравии

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