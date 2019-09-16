Политика
Национальная служба новостейАрабская коалиция обвинила Иран в атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Атака по объектам саудовских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) была совершена не из Йемена, заявил в ходе пресс-конференции в Эр-Рияде представитель арабской военной коалиции Турки аль-Малики, сообщает Al Arabiya. По его словам, оружие, которым осуществили атаку, было поставлено из Ирана.
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Bloomberg : Нефтезавод в Саудовской Аравии атаковали с помощью иранских беспилотников
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 23:36, Вашингтон
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
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Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
UfacityNews.ru 14 сентября в 08:25
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При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
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Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
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