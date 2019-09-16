Политика
RT на русскомАрабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Об этом заявил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.
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Энергетика
Saudi Aramco может отложить IPO из-за атаки дронов
Власти Саудовской Аравии обсуждают возможный перенос сроков первичного публичного размещения (IPO) компании Saudi Aramco из-за произошедшей 14 сентября атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 09:48
Футбол
Рашид Рахимов: «Судья очень хорошо контролировал игру»
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов раскритиковал работу судейской бригады в матче 9-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:2). — Сначала ошибка, которую мы допустили при первом голе.
Спорт-Экспресс 15:36
Политика
В Госдуме исключили скорое изменение правил ухода в отпуск
Законопроект о цифровизации трудовых отношений был внесен группой депутатов в Госдуму 21 июня.
РБК 15:47
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Политика
Самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет
Российский пассажирский самолет нового поколения МС-21-300 успешно совершил первый международный перелет, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Иркут".
РИА Новости 08:38
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста 01:48
Политика
Атаки на Saudi Aramco не обсуждались на встречах Путина в Анкаре
Нападения на нефтяные промыслы Saudi Aramco в Саудовской Аравии не являлись предметом обсуждения на встречах президента России Владимира Путина с главами Ирана и Турции в Анкаре.
Ридус 13:14
Энергетика
Рост цен на нефть превысил 15% на фоне атаки дронов в Саудовской Аравии
Ситуация на рынке нефти изменилась после того, как в ночь на 14 сентября два объекта Saudi Aramco подверглись атаке с использованием дронов.
РБК 14:11
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске дал совет семье Анастасии Заворотнюк
Владимир Борисович дал Заворотнюк и ее родным ценный совет – привезти в больницу к актрисе маленькую дочь Анастасии Милу.
Bimru.ru 06:50
Единоборства
Муса Евлоев стал двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе
Борец классического стиля Муса Евлоев завоевал «золото» стартовавшего накануне в Нур-Султане чемпионата мира по борьбе.
Ингушетия 10:05
Политика
Белоруссия отрицает планы создания конфедерации с Россией
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила изданию «Наша Нива», что страна не готова к созданию конфедерации с Россией.
Коммерсантъ 11:55
Происшествия
При обыске в московском штабе «Другой России» задержали 28 человек
В московский штаб незарегистрированной партии «Другая Россия» пришли с обыском, задержаны 28 человек.
Дождь 15:49
Политика
В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу
Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Футбол
«Вест Хэм» в меньшинстве сыграл вничью с «Астон Виллой»
Советский спорт 16:53
Киберспорт
В ближайшее время RAMZEs может перейти в Evil Geniuses
В конце августа появились слухи, что Evil Geniuses поменяют состав перед началом сезона Dota Pro Circuit 2019/2020.
CyberSport.ru 06:48
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Общество
У берегов Норвегии поймали похожую на динозавра рыбу-химеру
У северного побережья Норвегии рядом с островом Аннейаи 19-летнему Оскару Ландалу удалось поймать необычную рыбу в аномально большими глазами и длинным, тонким хвостом.
В городе R 14:28
Шоу-бизнес
Подробности болезни Заворотнюк: страшный диагноз поставили в Германии еще весной
Московский Комсомолец 14:34
Армия и оружие
Небензя показал в ООН подтверждающие сохранность больниц в Идлибе фото
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская авиация не нанесла никакого ущерба гуманитарным объектам в сирийской провинции Идлиб.
РБК 15:54
Шоу-бизнес
Онколог отверг версию, что здоровью Заворотнюк навредило омоложение стволовыми клетками
Радио Комсомольская правда 09:49
Политика
Путин напомнил Трампу о его обещании вывести войска из Сирии
Путин добавил, что Россия исходит из того, что после урегулирования ситуации в Сирии, ее целостность будет восстановлена и все иностранные войска будут выведены.
ПолитРоссия 13:52
Политика
Трамп заявил, что США хотят избежать конфликта с Ираном
Соединенные Штаты хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
ТАСС 15:56
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru 04:27
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Наука
Крысы оказались способны к групповым играм ради удовольствия
МИР 24 13 сентября в 23:52
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла в свет без белья и удивила поклонников
49-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл вышла в свет в откровенном платье и без белья.
Росбалт 07:44