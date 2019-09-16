Политика
RT на русскомАрабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Об этом заявил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Здоровье
Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель
Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM 13 сентября в 08:51
Политика
Вооруженные силы США присутствуют в Сирии незаконно, заявил Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Соединенных Штатов Америки находятся в САР незаконно.
Политика Сегодня 13:45
Шоу-бизнес
Врачи прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк
Ранее NewsFrol сообщил, что у Анастасии Заворотнюк отек мозга.
NewsFrol 13:29
Политика
США планируют выделить Украине еще $141,5 млн на оборону
Отмечается, что в планах выделить еще $141,5 млн отдельно от $250 млн на инициативу по оказанию помощи Украине.
Газета.Ru 13:10
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия 12:26
Здоровье
72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила
Жертвами тяжелого заболевания уже стали два человека. В Ростовской области — массовое заболевание лихорадкой Западного Нила.
Пятый канал 13 сентября в 23:34
Культура
Я люблю яички: неожиданный пункт райдера MARUV
На вопрос, зачем MARUV шоколадные яйца с сюрпризом, эпатажная звезда весело ответила: «Просто я люблю яички – и все».
Городской портал Новый Нижний 04:50
Шоу-бизнес
Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»
Телепрограмма 12:05
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Происшествия
В Башкирии старшеклассница утопила младшую сестру
В какой-то момент младшая девочка начала капризничать и хныкать.
Стерлитамакский рабочий вчера в 12:07
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о втором названии для региона — Таврида.
RT на русском 11:44
Шоу-бизнес
Шепелев напомнил семье Заворотнюк о своей ошибке с Жанной Фриске
Бывший муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев призвал семью Анастасии Заворотнюк сделать публичное заявление о ее здоровье.
РБК 13:49
Кино
Доктор Дум и Доктор Стрэндж столкнутся в пятой фазе вселенной Marvel
Актуальные Новости 11:22
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
РИА Новости 08:00
Культура
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей 05:33
Волейбол
Волейболистка Екатерина Гамова стала мамой
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой. Знаменитая спортсменка родила сына, рассказал её супруг Михаил Мукасей.
News.ru вчера в 10:54
Здоровье
Врачи рассказали, как переносить перепады атмосферного давления
Метеочувствительным людям в периоды перепадов атмосферного давления рекомендуется больше отдыхать, пить много воды, морсов, а также принимать сердечно-сосудистые препараты.
ТАСС 07:00
Армия и оружие
Лидер ИГ рассказал о планах на будущее
Глава террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади записал аудиозапись, где говорит о дальнейших намерениях своей организации.
Lenta.ru 13:01
Шоу-бизнес
В РПЦ усомнились в искренности Собчак и Богомолова на венчании
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и и. о. пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда обвинил Ксению Собчак и Константина Богомолова в неискренности перед церковью.
Москва 24 01:28
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23