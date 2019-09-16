Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Об этом заявил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.

Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии

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