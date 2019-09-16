Политика
RT на русскомАрабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Об этом заявил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
ПензаСМИ 05:15
Футбол
Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября
Известия 11:02
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Политика
Путин призвал Эрдогана отреагировать на проект соглашения о нацвалютах
Президент России Владимир Путин попросил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана "как можно быстрее отреагировать" на переданный 3 сентября Анкаре проект межправсоглашения о расчетах в нацвалютах.
РИА Новости 11:27
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Авто
Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta
Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.
Letnews.ru 04:56
Авто
Kia Stinger получил в России «стильную» версию
Компания Kia объявила о том, что с сегодняшнего дня дилеры марки в России начались продажи фастбеков Kia Stinger в новой комплектации Style.
Российская газета 12:13
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Общество
ФАС нашла нарушения в рекламе ветклиники о кастрации неверных мужей
Управление ФАС по Санкт-Петербургу выявило нарушения в рекламе ветклиники, которая якобы предлагала по кастрации неверных мужей.
Газета.Ru 11:01
Политика
Власти Грузии отказались от новых санкций против России
Внесенная «Европейской Грузией» резолюция предлагала властям страны обратиться к США и Евросоюзу к ЕС с просьбой ввести против России новые санкции в связи с «оккупацией исконно грузинских территорий — Абхазии и Южной Осетии».
Lenta.ru 10:14
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Политика
Канделаки раскритиковала оскорбившую жителей Тулуна экс-чиновницу
Телеведущая Тина Канделаки усомнилась в искренности извинений экс-главы пресс-службы иркутского губернатора Ирины Алашкевич перед жителями Тулуна.
РИА Новости 10:20
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Шоу-бизнес
Пожилую маму Числова выгнала из квартиры родная внучка
Телепрограмма 09:13
Происшествия
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com 10:09
Баскетбол
Сборная Испании по баскетболу стала чемпионом мира
В оставшихся игровых отрезках картина не поменялась, аргентинцы ничего не смогли противопоставить разыгрывающему испанцев Рикки Рубио, который и стал лучшим игроком встречи, набрав 20 очков, сделав 3 подбора, отдав 7 передач.
NewInform вчера в 17:18
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Политика
Иванов ответил на заявления Польши об оккупации Советским Союзом
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ответил на заявления стран Запада о том, что осенью 1939 года Советский Союз якобы оккупировал Польшу.
Газета.Ru 09:57
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета 11:37
Политика
Обматеривший Путина ведущий раскрыл причину ругани в адрес президента
Грузинский журналист Георгий Габуния рассказал, почему оскорбил президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2». Свое мнение он высказал в эфире нового телеканала Mtavari Arkhi («Главный канал») в начале новой передачи Post Factum, которую он ведет.
Lenta.ru 11:21