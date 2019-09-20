Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъАрабская коалиция провела военную операцию в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией провела военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты». Предположительно, они принадлежат террористам, но какой именно группировке, не уточняется.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Операция в Ходейде может подорвать Стокгольмские соглашения, заявили хуситы

РИА Новости05:18

Йеменские повстанцы обвинили Эр-Рияд в эскалации конфликта в Ходейде

RT на русском04:51

Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов

РБКвчера в 19:25

Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене

Коммерсантъвчера в 19:57

Аравийская коалиция заявила о начале операции против хуситов на востоке Йемена

ТАССвчера в 19:42

Запущенную хуситами заминированную лодку перехватили в Красном море

Ридусвчера в 13:17

Саудовская Аравия сорвала попытку мятежников взорвать лодку в Красном море

Взгляд.рувчера в 12:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
Общество

Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Происшествия

Стрелявший в коллег в Москве полицейский отказался от показаний

Полицейский, которого задержали после стрельбы по коллегам в метро "Рязанский проспект" в Москве, отказался от дачи показаний.
Газета.Ru 05:18
Музыка

Организатору концерта «Ленинграда» в Ростове грозит штраф

Don24 01:32
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» потерпели крупные поражения в матчах Лиги Европы

Два российских футбольных клуба — столичный ЦСКА и «Краснодар» из одноименного города — потерпели крупные поражения в матчах группового этапа Лиги Европы УЕФА 19 сентября.
Давыдов.Индекс 02:55
Происшествия

В Брянске убиты двое сотрудников «Спецсвязи»

Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».
REGNUM 03:10
Религия

В РПЦ выступили против крещения родившихся от ЭКО детей

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения или суррогатного материнства, сообщает «Интерфакс».
Твой Иркутск 18 сентября в 22:35
Происшествия

Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом

РБК 05:18
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП со скорой в Ростове-на-Дону

В результате ДТП с автомобилем скорой помощи в Ростове-на-Дону пострадали семь человек.
RT на русском 04:13
Футбол

Зарплата Хадсона-Одои увеличилась в 48 раз

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои подписал новый контракт с клубом.
Спорт-Экспресс вчера в 23:58
Экономика

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Армия и оружие

СБ ООН отклонил проект резолюции России и Китая по Идлибу

В проекте документа указывается, что прекращение военных действий в сирийском Идлибе не распространяется на военные операции против «отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, которые связаны с террористическими группами», как это определено СБ ООН.
RT на русском вчера в 12:48
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

REGNUM 04:42
Театры

Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра

Lenta.ru вчера в 09:46
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Футбол

В Японии стартует Чемпионат мира по регби

Эхо Москвы вчера в 23:30
Политика

Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом

Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 05:34
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Армия и оружие

МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Спорт

Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА

Девять российских спортсменов подали заявление в Савёловский суд Москвы на генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
RT на русском 05:27
Политика

В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников

В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.
RT на русском 02:23
Происшествия

Прапорщик продал на Avito запчасти компьютеров ФСБ

Бывший прапорщик Артур Хайруллин осуждён за торговлю запчастями компьютеров Академии ФСБ, сообщает газета «Коммерсантъ».
REGNUM 05:14
Политика

В Оренбург прибыл Владимир Путин

В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.
REGNUM вчера в 23:41
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 07:57
Происшествия

Учредителя Мурманского морского пароходства задержали за хищения

Член совета директоров и учредитель Мурманского морского пароходства задержан и доставлен в столицу Заполярья.
Российская газета вчера в 13:06
Политика

Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии

RT на русском 18 сентября в 18:24
Экономика

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

РБК вчера в 02:01
Культура

Умерла оперная певица Ирина Богачева

Невские Новости 03:32
Экономика

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

21 вид охотничьих животных стоит 267 млрд рублей, а самыми дорогими зверями стали лоси - их власти оценивают в 88 млрд рублей.
Газета.Ru 04:15
Здоровье

Онколог оценил масштабы распространения «болезни Заворотнюк» в России

Онколог Владимир Алешин оценил масштабы распространения этого недуга в России.
Народные новости вчера в 01:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное