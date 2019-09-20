Армия и оружие
КоммерсантъАрабская коалиция провела военную операцию в Йемене
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией провела военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты». Предположительно, они принадлежат террористам, но какой именно группировке, не уточняется.
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Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Происшествия
Стрелявший в коллег в Москве полицейский отказался от показаний
Полицейский, которого задержали после стрельбы по коллегам в метро "Рязанский проспект" в Москве, отказался от дачи показаний.
Газета.Ru 05:18
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» потерпели крупные поражения в матчах Лиги Европы
Два российских футбольных клуба — столичный ЦСКА и «Краснодар» из одноименного города — потерпели крупные поражения в матчах группового этапа Лиги Европы УЕФА 19 сентября.
Давыдов.Индекс 02:55
Происшествия
В Брянске убиты двое сотрудников «Спецсвязи»
Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».
REGNUM 03:10
Религия
В РПЦ выступили против крещения родившихся от ЭКО детей
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения или суррогатного материнства, сообщает «Интерфакс».
Твой Иркутск 18 сентября в 22:35
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП со скорой в Ростове-на-Дону
В результате ДТП с автомобилем скорой помощи в Ростове-на-Дону пострадали семь человек.
RT на русском 04:13
Футбол
Зарплата Хадсона-Одои увеличилась в 48 раз
Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои подписал новый контракт с клубом.
Спорт-Экспресс вчера в 23:58
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Армия и оружие
СБ ООН отклонил проект резолюции России и Китая по Идлибу
В проекте документа указывается, что прекращение военных действий в сирийском Идлибе не распространяется на военные операции против «отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, которые связаны с террористическими группами», как это определено СБ ООН.
RT на русском вчера в 12:48
Театры
Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра
Lenta.ru вчера в 09:46
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Футбол
В Японии стартует Чемпионат мира по регби
Эхо Москвы вчера в 23:30
Политика
Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 05:34
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Армия и оружие
МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Спорт
Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
Девять российских спортсменов подали заявление в Савёловский суд Москвы на генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
RT на русском 05:27
Политика
В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников
В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.
RT на русском 02:23
Происшествия
Прапорщик продал на Avito запчасти компьютеров ФСБ
Бывший прапорщик Артур Хайруллин осуждён за торговлю запчастями компьютеров Академии ФСБ, сообщает газета «Коммерсантъ».
REGNUM 05:14
Политика
В Оренбург прибыл Владимир Путин
В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.
REGNUM вчера в 23:41
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 07:57
Происшествия
Учредителя Мурманского морского пароходства задержали за хищения
Член совета директоров и учредитель Мурманского морского пароходства задержан и доставлен в столицу Заполярья.
Российская газета вчера в 13:06
Политика
Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
RT на русском 18 сентября в 18:24
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
РБК вчера в 02:01
Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
Невские Новости 03:32
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
21 вид охотничьих животных стоит 267 млрд рублей, а самыми дорогими зверями стали лоси - их власти оценивают в 88 млрд рублей.
Газета.Ru 04:15
Здоровье
Онколог оценил масштабы распространения «болезни Заворотнюк» в России
Онколог Владимир Алешин оценил масштабы распространения этого недуга в России.
Народные новости вчера в 01:32