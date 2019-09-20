Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией провела военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты». Предположительно, они принадлежат террористам, но какой именно группировке, не уточняется.

Армия и оружие Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США «Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.

Космос Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.

Происшествия СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.

Политика Аксенова переизбрали главой Крыма Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым.

Спорт Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА Спортсмены требуют признать утверждения Гануса в интервью L'Equipe не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.

Политика Песков сообщил о подготовке визита Мадуро в Россию Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ведётся подготовка визита венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Россию.

Шоу-бизнес Заворотнюк делала МРТ головного мозга за год до беременности Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, лечится от онкологического заболевания, рассказал, что звезда «Моей прекрасной няни» делала МРТ головного мозга за год до своей третьей беременности.

Происшествия «Анжи» отрицает причастность задержанного Идрисова к клубу Задержанный в Дагестане Махи Идрисов никогда не являлся сотрудником футбольного клуба «Анжи», заявил ТАСС руководитель пресс-службы махачкалинской команды Сергей Расулов.

Культура Микки Рурк пожелал быть похороненным на Украине Голливудская звезда Микки Рурк недавно заявил о свои желании быть похороненным на кладбище маленького села Украины.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.

Армия и оружие Самолёты России и КНР на учениях нанесли удар по «противнику» Более 50 военных самолётов российских и китайских вооружённых сил нанесли удар по условному противнику в рамках основного этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Армия и оружие Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.

Происшествия ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Футбол Кокорин может быть заявлен в РПЛ за «Зенит» уже сегодня Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может быть сегодня, 20 сентября, заявлен за петербургскую команду в премьер-лиге.

Политика Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.

Происшествия Суд арестовал чиновника Минкульта Мосолова Басманный суд Москвы в четверг принял решение об аресте замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия Министерства культуры Павла Мосолова.

Политика Трамп назвал преемника Болтона на посту советника по нацбезопасности Пост советника Трампа раньше занимал Джон Болтон, но 10 сентября лидер США объявил об его отставке и поблагодарил за работу.

Шоу-бизнес Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком Актриса Паулина Андреева, которая вчера, 17 сентября, сыграла свадьбу с российским кинематографистом Федором Бондарчуком, опубликовала первое фото с торжества.

Кино Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в новом сериале «Триада» Дарья Мороз, киноактриса из России, во время недавней беседы с журналистами поведала о том, как проводились съемки постельных сцен в новом телесериале «Триада».

Происшествия Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.