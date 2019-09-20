Армия и оружие

РБКРБКАрабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов

Целью операции являются «военные объекты», коалиция попросила гражданских лиц избегать объектов, на которые нацелена коалиция. Позже коалиция объявила, что в результате операции были уничтожены четыре объекта, на которых собирали беспилотные лодки и морские мины.
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Арабская коалиция сообщила о начале военной операции в Йемене

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